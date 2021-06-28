狠甩Delta變種病毒！鄉民嗨喊「南高屏全+0」穩了：敵不過台灣人

記者黃可昀／綜合報導

今天新增60例本土確診，其中58例都集中在北北基、桃園，剩下2例分別位在彰化縣與南投縣，其他縣市全都沒有新增案例，這幾天最多人關心的屏東也是+0，不禁讓網友想到，當初祕魯祖孫一驗出Delta病毒全台炸鍋，但從這幾天的確診數來看，這變種病毒似乎也沒想像中這麼可怕？

▲屏東枋山全面消毒。（圖／屏東縣政府提供）



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一名網友在PTT指出，自從祕魯祖孫在屏東娘家被驗出Delta病毒後，全台都擔心會掀起另一波確診高峰，結果台南、高雄、屏東今天都+0，過去一周也沒有重演雙北疫情爆炸的狀況，「什麼Delta病毒，在南部根本不堪一擊，世界根本跟不上台灣，是不是穩了？」

▲6月28日單日確診地圖。（圖／ETtoday）



本站曾報導《Delta變種病毒「14秒就能感染」 廣州疫調發現：無接觸就傳播》，來勢洶洶的變異株讓各國都措手不及，導致多國解封計畫暫緩，因此最初爆出Delta病毒侵台時，所有人都十分擔憂懼怕。不過，祕魯祖孫6日返台後隨即搭車前往屏東枋山居家檢疫，14日確診後當地擴大消毒、匡列，從這幾天的確診分布來看，病毒並沒有在南部造成擴散，不過指揮官陳時中在今天的記者會也有提到，雖然整體確診數是往下掉，但有可能受到假日篩檢人數減少的影響，大家千萬別鬆懈。

網友在PTT留言嗨喊，「病毒怎麼跟得上台灣」、「Delta過譽仔，敵不過正直的台灣人」、「屏東居住沒那麼密集也有幫助」、「越來越少，準備解封囉」、「科學什麼的，我從此不信了，我信黨。」不過多數人指出，現在鬆懈還太早，要等屏東篩檢率提高才準，千萬別在這時鬆懈讓前面的努力功虧一簣，「枋寮的不是今天才開始篩嗎」、「不用急著帶風向，再等幾天看看」、「讓人鬆懈只要一篇這種廢文就可以了」、「沒事當然是好事，但才一天就急著高興什麼。」