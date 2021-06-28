「Delta秘魯祖孫」疫調該算台中還屏東？陳時中：確診地方衛生局為主

記者周姈姈／台北報導

從秘魯返台的Delta染疫祖孫，該個案居住地為台中市，結果卻在屏東居檢後確診，到底疫調該算台中還屏東？指揮官陳時中表示，疫調工作是大家要一起做的，因行政上需要一個主責單位，所以就是居住地台中為主，但不是疫調人員就要負責後續所有工作，所有工作還是都由發生確診的地方衛生局為主。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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本站稍早報導指出，屏東縣政府表示，境外移入嬤孫6/6自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6/14確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6/15列在境外移入案例公告，不計入縣市案例，而一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

屏縣府表示，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6/22枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。對此，屏縣府也呼籲，防疫的過程，汗水很多，希望社會大眾不要在不了解法令的情況下，出現不必要的口水與指責，很感謝PO文的隔離者家屬撤文，讓第一線的防疫人員不再蒙受不白之冤，也期待社會大眾或不必要的政治口水，不要再做顛倒是非的攻擊，讓屏東防處第一線繼續為防堵病毒努力，不要再困在沒有意義的口水中。

針對此事，台中市府也特別做出回應，案13332、案13333搭機由秘魯返台，中央歸類為境外移入，個案從桃園6/6入境後，選擇直接到屏東娘家居家檢疫，居家檢疫區間為6/6-6/20，檢疫地點為屏東縣枋山鄉，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。市府強調，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，台中市一樣按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理，共同抵抗疫情。

至於Delta秘魯祖孫疫調該算台中還屏東？指揮官陳時中於今（28）日下午記者會指出，疫調工作是大家一起來的，只是在行政上面會有主責單位，目前主責單位就是以居住地為主，屏東阿嬤因為出國前居住地跟戶籍地都設在台中，所以大家都說台中是阿嬤行政上的主責單位。

陳時中表示，所有疫調都會公佈在相關平台上，比如祖孫倆若是曾去過台北市或新北市，大家看到足跡後就會開始調查相關資料，並不是疫調人員就要負責後續所有工作，所有工作都由發生確診的地方衛生局為主，之所以這樣規定是因為要有一個主責單位，相關後續行為一定是在居住地，事關市民的安全，所以做這樣的分工。