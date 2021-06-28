枋寮案14734果農太太也確診？陳時中漏口風：很可能會列在案號裡

記者黃凱翊／綜合報導

屏東縣27日新增一名確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫，但感染源尚待釐清。至於這名果農的密切接觸者是否有人也遭感染，陳時中透露，「結果很快就會出來，很可能會列在案號裡面」。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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針對這名確診個案14734的密切接觸者，陳時中表示，該名個案的太太採檢結果很快就會出來，他透露，「很有可能會列在案號裡面」，待最後報告結果出爐後會再跟大家報告。

案14734果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，但案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，不過，其兩名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

屏東縣長潘孟安27日晚間公布屏東強化枋寮醫院防疫5大措施，包含加速個案基因定序比對、擴大匡列相關接觸者、枋寮醫院一樓所有人員全數進行PCR檢測、門急診暫停一天並全面消毒、枋寮國小社區篩檢站啟動PCR篩檢4天。



▼潘孟安公布屏東強化枋寮醫院防疫5大措施。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）