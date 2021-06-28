宜蘭7月2日起長者開打莫德納疫苗　通知單為限不受理預約

▲宜蘭獲配美國贈送的18200劑莫德納，7/2起為長者施打。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

美國贈送的莫德納疫苗，宜蘭第一批獲配18200劑，宜縣府將於7/2日起至7/10日接續為75歲以上長者(65歲以上原住民)施打，「施打疫苗通知單」也將陸續由民政系統發送。宜蘭縣長林姿妙請符合接種資格的民眾依時陸續前往接種。衛生局強調，這波莫德納施打，以通知單為限不受理預約。

有關疫苗施打情形，宜蘭衛生局指出，75歲以上長者將於28日完成AZ疫苗施打，接種率約3成左右。另，中央即將配發莫德納疫苗，為協助更多長者方便且安心的接種疫苗，已安排7/2日至7/6日為82歲以上的長者（原住民65歲以上）施打莫德納疫苗；7/7日至7/10日為75歲至81歲的長者施打莫德納疫苗。

相關分流措施將比照上一波規定，衛生局呼籲，請民眾留意身分證號碼，最後一碼對應注射日期、尾數倒數第二碼對應注射時段。民政系統的村、里幹事及鄰長也會陸續發放施打疫苗通知單。民眾如有問題，可再接到通知單後，向所屬的鄉鎮市衛生所詢問。

衛生局也再次提醒，75歲以上的長者（原住民是65歲以上）目前沒有開放自主預約接種疫苗，請大家配合縣府相關規畫期程及順序，多加體諒與配合。

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