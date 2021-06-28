屏東篩檢站4天驗1500人都陰性　枋寮個案Delta病毒定序2天後出爐

記者嚴云岑／台北報導

屏東Delta病毒群聚維持12人，指揮中心27日公布新增一例枋寮個案，為案14734，6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，縣府已要求枋寮醫院今（28）日暫停急診、門診一天，全面消毒。指揮中心指揮官陳時中表示，該個案檢體已送達昆陽實驗室，2天後會完成基因定序，也可釐清與枋山群聚的關聯性。

屏東縣枋寮鄉新增個案14734，縣府已要求枋寮醫院今（28）日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，上午9點啟用，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。

陳時中表，屏東縣政府為了防堵群聚也設了社區篩檢站，相關居民都樂於配合，昨天篩了587人，都是陰性，目前四天下來驗了1500人都是陰性，這兩天會持續再驗，希望能透過廣篩，及早阻斷社區傳播鍊。

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陳時中另提到，案14734到院是準備開刀，6/26入院前進行PCR篩檢驗出陽性，照理來講應該往前追三天，但因為Delta病毒所以不敢大意，加上個案6/20有兩位親戚從北南下探視，6/27被列為密切接觸者，目前採檢結果都是陰性。枋寮醫院匡列人數為274例，均列為居家隔離、安排入住集中檢疫所，入住後就會立即採檢。

▲▼枋寮確診個案調查追蹤及篩檢站執行情形。（圖／指揮中心提供）