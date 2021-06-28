移工異鄉染疫隔離好沮喪　醫院貼心送生日蛋糕幫打氣

▲部立南投醫院貼心幫染疫移工慶生。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

43歲印尼籍移工哇迪（化名）在中部某戶家庭中工作，因感染新冠肺炎而送往部立南投醫院收治，因隔離獨處、病情和語言不通而情緒低落；院方除了定期以視訊給予關懷，更在哇迪生日時準備好蛋糕送上，讓她在異鄉和危難時期感仍受到濃厚的人情味。

南投醫院指出，哇迪來台擔任看護工超過7年，負責照顧主家中的老阿嬤，與該戶感情深厚，但老阿嬤上個月因染疫在醫院病逝，哇迪隨後也出現發燒、倦怠等症狀而確診，被送至檢疫所，再被轉至南投醫院治療；她除了身體不適，也對如同親人的老阿嬤逝世至為傷痛，雇主家屬們因居家隔離，無法予以關懷協助。

▲部立南投醫院醫護人員貼心幫染疫移工慶生。（圖／部立南投醫院提供）

院方的護理站見狀，不但定期透過視訊電話給予哇迪慰問，也聯繫仲介協助翻譯，安撫她不安的情緒，而住院期間適逢哇迪的生日，感染科主任廖嘉宏利用查房時間，親自遞上蛋糕給予祝福；雖然醫護人員穿著隔離衣、語言也不通，不過仍讓哇迪相當驚喜，對院方的用心表示感謝，期待自己痊癒後，可以返回印尼與丈夫、小孩團聚。

院方表示，須努力隔離的是病毒，但是善的循環不應中斷；每位患者獨自隔離期間，承受許多內外在壓力，醫護人員秉持醫療不分國界、對病人一視同仁的原則，除治療疾病，也盡力協助調適、紓解心理不適，真正守護每一位民眾健康。



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