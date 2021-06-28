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台東連18天零確診　「北農疫情+Delta病毒」不能鬆懈

▲▼縣長饒慶鈴表示，因應北農破口，已為肉品市場、漁市場、北農相關貨運業者共125位人員接種疫苗，此後連3天將為中央市場及果菜市場相關業者接種。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，因應北農破口，已為肉品市場、漁市場、北農相關貨運業者共125位人員接種疫苗，此後連3天將為中央市場及果菜市場相關業者接種。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

Delta變種病毒已入侵南台灣，縣長饒慶鈴28日於疫情記者會中表示，台東與屏東兩地往來密切，請民眾千萬做好防護，防疫絕不能掉以輕心，有疫苗就請盡速前往接種。此外，台東目前有10人與枋寮果農確診個案14734有接觸而居家隔離中，其中2人PCR採檢陰性、其餘採檢中。

▲▼縣長饒慶鈴表示，因應北農破口，已為肉品市場、漁市場、北農相關貨運業者共125位人員接種疫苗，此後連3天將為中央市場及果菜市場相關業者接種。（圖／台東縣政府提供，下同）

Delta病毒來勢洶洶，傳染力相當高，呼籲台東鄉親防疫更不能鬆懈。

台東縣連續18天0確診，累計22例確診，然而Delta病毒來勢洶洶，傳染力相當高，防疫更不能鬆懈。台東有1位鄉親6日與秘魯祖孫搭同班機返台，在台中居家隔離期滿後返回台東，縣府立刻安排PCR篩檢，所幸為陰性；28日上午縣府接獲屏東通知，截至目前縣內有10人與枋寮果農確診案14734有接觸，衛生局緊急安排PCR採檢，其中2人採檢陰性、其餘8人採檢中，10人皆居家隔離中；另有8人因足跡重疊必須自主健康管理，也安排PCR採檢中。

饒慶鈴說明，因應北農群聚感染，台東優先將市場第一線工作人員列入施打範圍，27日已完成肉品市場、漁市場、北農相關貨運業有意願者共125人接種疫苗；今起連3天為中央市場、果菜市場相關業者接種，並且呼籲病毒不會挑疫苗，有疫苗就先施打。另外，針對Delta病毒擴散危機，已快速啟動村里長關懷機制，請村里長主動關心自熱區或國外回來的鄉親，也請有相關旅遊史、足跡史的民眾務必做好自我健康監測，並盡速至就近衛生所或醫療機構進行自費快篩。

▲▼縣長饒慶鈴表示，因應北農破口，已為肉品市場、漁市場、北農相關貨運業者共125位人員接種疫苗，此後連3天將為中央市場及果菜市場相關業者接種。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴宣布，7月將獲撥2批莫德納疫苗，總計14000劑。

針對7月此波疫苗撥補狀況，饒慶鈴表示，目前中央確定7月首波疫苗，將分配2批撥補莫德納疫苗，7月1日撥補8400劑（包括矯正機關工作人員753劑）、7月8日預計撥5600劑。中央目前雖開放第1至8類對象接種，但此次疫苗數量仍遠不及需求，將視最後撥補數量規劃施打對象、預約方式後盡快公告。

最後也提醒，防疫最高原則就是做好個人防護，勤洗手、戴口罩、不群聚，Delta病毒症狀表現像重感冒，患者容易有頭痛、流鼻水、喉嚨痛等，民眾可能一開始沒有察覺，因此請大家千萬先忍耐，非必要不跨縣市移動、勿到鄰居親戚或朋友家串門子、泡茶聊天，請大家視訊問候不拜訪、出現症狀快就醫，確定把這波疫情守下來、中央宣布解封後再恢復往日生活。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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