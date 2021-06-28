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保戶急紓困！　富邦壽5月「保單借款」申請件數年增30%

▲富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦壽5月「保單借款」申請件數年增30%。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

我國5月之後，３度升級疫情警戒且持續超過1個月，重創百工百業，據富邦人壽內部統計，今年5月單月保單借款申請件數高達逾2.1萬件，較去年同期成長超過30%，顯見民眾在疫情影響之下，對於短期資金紓困需求更為急迫，為協助經濟弱勢保戶度過疫情難關，富邦人壽將於7月1日至9月30日推出「保單借款紓困方案」，提供每人於可借金額內最高可有10萬元借款額度，且借款優惠利率僅1.28%、優惠期限為３年。

富邦人壽表示，保戶只要符合「身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎（COVID-19）影響以致經濟困難者」其中一項資格，且保單累積達有保單價值準備金或保單帳戶價值即可提出申請，保戶於申請時，須檢附保險單借款約定書、符合申請資格的證明文件、富邦人壽保單借款優惠利率申請表，並透過保單服務人員或郵寄至本公司辦理，即可完成申請，若有相關問題亦可聯繫保單服務人員或撥打保單借還款服務專線0809-026-688洽詢。

除了針對經濟弱勢保戶提供「保單借款紓困方案」外，若確診者不幸染疫，富邦人壽指出，會給予確診保戶及時關懷，不僅提供確診的一般保戶6,000元，若同時是防疫與醫護人員則給付3到5萬元。

此外，富邦人壽也擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員（受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用）等，確診者也將提供3萬元慰問金表達關心，展現正向的力量與全台所有醫護與防疫人員一同抗疫、守護台灣；另外，因應近日台灣疫情緊繃，富邦人壽也提供多項應變措施，包括「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「傳真或Email受理特定保全服務」、保險理賠採「從新從優」原則等維護保戶權益，以及提升服務品質。

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