花蓮7月獲撥23100劑莫德納疫苗　將完成全縣高齡長者接種

▲縣長徐榛蔚呼籲鄉親嚴守防疫守則，勿輕忽變種Delta病毒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增60例新冠確診病例，均為本土個案；確診個案中新增3例死亡；花蓮縣仍然維持零確診，累積病例68人、居家隔離人數13人，縣長徐榛蔚表示，花蓮縣持續零確診，但Delta病毒入侵，籲請鄉親切莫輕忽，嚴守防疫守則。

花蓮縣28日維持零確診，因應新冠肺炎變種Delta病毒肆虐，世界衛生組織發布警告，目前變種病毒已蔓延85個國家，對於變種Delta病毒，鄉親一定要提高警覺，變種Delta病毒的症狀為頭痛、喉嚨痛、頭痛，與之前的新冠病毒症狀不同，徐榛蔚提醒，變種Delta病毒傳染力超高，鄉親務必注意自身健康狀況。若有以上症狀請務必盡速就醫，保護自己，也保護他人，全力以赴防疫。

▲花蓮7月將有23100劑莫德納到位。

徐榛蔚提醒，國內疫情持續蔓延，若有鄉親為運輸業者、或有曾經到過高風險區域（北農、環南市場、屏東縣）請務必到花蓮縣衛生所進行快篩；且衛福部即將於7月起撥付莫德那疫苗分為三階段撥發，約為23100劑，冀盼能將高齡長者族群全面施打完畢，並會於近日公布預約專線提供鄉親預約接種。

也因中央發布國內三級警戒延長至7月12日，國內產業鏈皆受到嚴重衝擊，花蓮縣社會處現正召集防疫暖心食堂商家，盼能供給弱勢民眾餐食，招募13鄉鎮市防疫暖心食堂專案，今天若有看到召集令的朋友們，歡迎撥打召募專線：03-8230840，攜手守護花蓮。

▲花蓮招募防疫暖心食堂商家，救助弱勢民眾。

衛生局長朱家祥表示，7月1日莫德納疫苗將分批進到花蓮，並將接種族群設定於高齡長者，並將近9成以上的長者都可以施打到疫苗，呼籲可盡速預約接種。

從去年2月份，中央以實名制販賣口罩，截至目前，口罩已可於各連鎖藥局購買到口罩，花蓮縣於7月1日起於花蓮市、鳳林鎮、吉安鄉、玉里鎮、新城鄉、光復鄉停止販售實名制口罩；除秀林鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉及部立豐濱分院仍持續販賣實名制口罩，供需要之鄉親購買。

►腦公！你不可以賴帳喔



