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吐血奶女嬰解剖驚見肺炎！高大成鐵口不是AZ　外公15字悲慟回應

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲事發當天女嬰母親拿出孩子照片表示，孩子白胖健康，沒有先天性疾病。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一2個月大女嬰，喝了母親施打疫苗5個小時後擠出的母乳，約3小時被發現口鼻冒血送醫不治，家屬認為AZ疫苗施打後產生不確定因素太多，懷疑孩子突然猝死有相關聯。昨日雲林地檢署發佈解剖結果，發現女嬰有呼吸道感染、肺炎等情況，確切死因仍需等待鑑定報告出爐。家屬哀傷低調僅說「我們不是專業，最後還是他們說了算」。

女嬰蘇姓母親因為是第二類行政身份，21日在公所安排下接受AZ疫苗接種，4點施打完畢約9點擠出母乳冰存，深夜11點依常瓶餵餵母奶，女嬰當日及喝奶前後均無異狀，喝飽後也安穩睡覺，不料，待半夜起身查看時竟發現，女嬰呈現嘴邊滲出溢奶夾雜血水，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，原本健康活潑女兒猝死，事發突然讓家屬悲痛不已，不禁質疑與疫苗接種有相關聯。

▲蘇女拿出習是與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲家屬質疑，如果是單純溢奶、嗆奶造成窒息，這麼多的血又怎麼解釋，如果肺炎就會發燒，但孩子當天都沒發燒，疑點太多。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署昨日指出，法醫研究所解剖，發現女嬰有呼吸道感染、肺炎等情況，初步研判死亡原因為呼吸道感染和肺炎，並經快篩確認陰性，已將採集檢體送驗，確切死因尚須解剖鑑定報告結果。

女嬰外公接受《ETtoday新聞雲》電訪，語氣顯得哀傷無奈，對於雲林地檢署逕自發布解剖結果，頗有不滿，「直接對外發佈有點不妥當，我們確實是也不懂他們的行政程序，這方面不好講什麼」；針對解剖，女嬰外公表示，一開始就很掙扎不想讓孩子再受苦，但是遇到了，能怎麼辦，也要尊重司法調查。

女嬰外公說，一如往常的照顧，打疫苗後才幾小時就出事，時間上也太過於巧合，檢方解剖後説有肺炎，有帶過小孩的都知道，如果有肺炎會發燒，但是外孫女都正常呀！並沒有發燒或不舒服的異狀。並指出「牧場的乳牛打了疫苗，也得要暫停供乳，我們提供的殘留母乳應該也能驗出東西才對」。

女嬰外公最後哀傷說，「唉！不好說啦！也是要尊重法官與法醫的專業判斷，現在也是靜待檢驗報告，檢驗報告無論判定如何，再怎麼不相信都必須要接受，現在處理外孫女的後事與照顧傷心的女兒身體才是重要了」，也希望類似案例不要再發生。

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲女嬰外公最後哀傷說，「唉！不好說啦！等最後檢驗報告無論判定如何，再怎麼不相信都必須要接受」，也希望類似案例不要再發生。（圖／記者蔡佩旻攝）

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女嬰AZ疫苗疫苗接種母乳雲林解剖猝死

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