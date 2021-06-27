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三級警戒動物園休44天！紅毛猩猩上防疫課　獼猴見「人」超興奮

▲動物園防疫休園44天！紅毛猩猩向外看　獼猴見到「人」超興奮。（圖／新竹市府提供）
▲保育員趁休園時進行動物行為訓練，紅毛猩猩雄大可以自己打開嘴巴、檢查牙齒，可以依指令吃藥，不需麻醉或鎮靜。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

因應疫情，新竹市立動物園5月15日休園迄今第44天，每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園樣貌，新竹市立動物園也特別藉休園空檔，聘請動物專業剃毛師，為草泥馬兄弟咖啡與牛奶進行全身毛髮修剪；還在端午節為動物準備粽子大餐，將平常吃的食物包進粽葉，增添尋找食物的樂趣。

新竹市府表示，今（27日）正中午12時於新竹市長林智堅臉書直播「線上逛動物園」，以第一視角帶大家逛園，將由線上觀眾票選決定逛園路線，還有保育員視角，直擊河馬樂樂刷牙與餵食秀，完成大家疫情期間也能逛動物園的願望。

▲動物園防疫休園44天！紅毛猩猩向外看　獼猴見到「人」超興奮。（圖／新竹市府提供）

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▲▼靈長類動物喜歡攀爬到高處，見到保育員一改過去高冷的樣子，變得超興奮。

▲動物園防疫休園44天！紅毛猩猩向外看　獼猴見到「人」超興奮。（圖／新竹市府提供）

保育員趁休園時進行動物行為訓練，像是訓練紅毛猩猩雄大自己打開嘴巴、可以檢查牙齒，另獸醫師診斷有需服藥時即可讓雄大依指令吃藥，不需麻醉或鎮靜。負責雄大的教育訓練人員羅晨軒就說，現在正在訓練雄大自然將手伸出來的感覺，以適應健康檢查的抽血、打針項目，現在因休園有更多時間和牠接觸，可以培養牠與保育員之間的信任感。

此外，還有針對北美浣熊及長鼻浣熊進行尋找猴餅乾行為訓練，透過將動物專用的熊餅乾藏於展場棲架，讓浣熊透過手的觸覺及嗅覺尋找食物，增添生活樂趣。

▲動物園防疫休園44天！紅毛猩猩向外看　獼猴見到「人」超興奮。（圖／新竹市府提供）

▲楊礎遠發現，許多動物慢慢察覺環境變化，周遭從原本遊客驚呼聲變成夏日蟬鳴，之前許多人的地方也只見保育員前來。

為動物佳節氣氛，更特別為動物準備營養均衡的粽子，粽子裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，提供給紅毛猩猩雄大、山羌、馬來熊、及馬來猴等，藉此訓練牠們拆食物、找食物的野生動物本能。

楊礎遠園長說，趁休園期間聘請動物專業剃毛師，為來自高雄壽山動物園的草泥馬兄弟咖啡與牛奶，進行全身毛髮修剪，讓牠們度過涼爽的夏天，還有聘請專業修蹄師為矮種馬兄弟進行例行性修蹄，讓牠們在園區盡情奔跑。

楊礎遠也發現，許多動物慢慢察覺環境變化，周遭從原本遊客驚呼聲變成夏日蟬鳴，之前許多人的地方也只見保育員前來，河馬樂樂沒聽到周圍呼喚她的名字，就靜靜地待在她最喜歡的角落，餓了就慢慢往岸上移動準備進食；馬來猴家族看不到周圍的人群，變得更加凝聚起來，經常「家族群聚」在樹上乘涼，充滿好奇心到處跑的小猴子也更常與彼此玩耍。楊礎遠園長笑說，臺灣獼猴以前對人們愛理不理，現在看到保育員都會爬到最高處還興奮地發出叫聲。

▲動物園防疫休園44天！紅毛猩猩向外看　獼猴見到「人」超興奮。（圖／新竹市府提供）

▲老虎慵懶地躺在樹下，有時候保育員早點準備晚餐還不想回去吃。

兩隻老虎六福與來福，則常常慵懶地躺在樹下，有時候保育員早點準備晚餐還不想回去吃。隔壁的紅毛猩猩雄大察覺少了人類的圍觀，仍偶爾玩玩自己的水繩，與室友山羌分享食物，像以前一樣坐在最高處的老位置看向外面。

楊礎遠園長表示，休園期間除照顧動物外，其他工作仍不停歇，原訂許多休園日的維護及清潔工作更能細心處理，也重新整理園區內的空間，粉刷牆面、重整植披及花木，同時員工落實空間分流，並每天監控健康狀況，保障員工安全。

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