快訊／向綠委討疫苗爆警民衝突　罷捷發言人撒冥紙被當場拘捕

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市罷免黃捷活動發言人徐尚賢，發起要去綠營立委服務處索討疫苗活動，不過第一站來到立委趙天麟服務處外頭，跟警方發生肢體衝突，員警看到一部宣傳車停在快車道，然後徐尚賢爬上車頂，試圖要撒冥紙，因為佔據快車道，這個行為已經觸犯「公共危險罪」，已將他用現行犯逮捕。

▲罷捷發言人徐尚賢在宣傳車撒冥紙，被員警逮捕 。（圖／民眾提供）

▲罷捷發言人徐尚賢在宣傳車撒冥紙，被員警逮捕 。（圖／民眾提供）

▲罷捷發言人徐尚賢在宣傳車撒冥紙，被員警逮捕 。（圖／民眾提供）