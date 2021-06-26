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義助防疫　國際獅子會300D1區第14分區及在地公司捐隔離衣

▲國際獅子會300D1區第14分區及台南民間在地公司，共同捐贈消防局第七大隊連身隔離衣，保障出勤救護人員防疫安全，由大隊長黃輝林代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際獅子會300D1區第14分區及台南民間在地公司，共同捐贈消防局第七大隊連身隔離衣，保障出勤救護人員防疫安全，由大隊長黃輝林代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

善心義舉不落人後國際獅子會300D1區第14分區及台南民間在地公司，共同捐贈消防局第七大隊連身隔離衣，保障出勤救護人員防疫安全，由大隊長黃輝林代表接受捐贈。

新冠肺炎本土疫情依舊嚴峻，國內3級警戒日期延長至7月12日，台南市消防局人員仍全力投入防疫工作對抗病毒。國際獅子會300D1區第14分區財務向陽會會長許明杰、結進不鏽鋼工業股份有限公司監察人鄭雅雯、自在軒台南樹林店喬立茶坊店長趙育廷及中信房屋快樂一家人董事長陳智等在地公司，有鑑於第七大隊消防人員成天為防疫工作疲於奔命，希望透過實際行動來支持，表達對第一線消防救護人員的感謝，特別在6月25日下午2時於第七大隊南門分隊一樓門口捐贈連身隔離衣，並由大隊長黃輝林代表接受捐贈。

大隊長黃輝林表示，台南市疫情狀況雖然連10日無確診案件，但局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，第七大隊的人員仍不敢鬆懈，每日仍戰戰兢兢面對各項救災救護工作，本次4位捐贈者聽聞救護工作的防疫物資消耗快速，為讓第一線消防救護人員有足夠的抗疫物資，特別捐贈第七大隊連身隔離衣，給予消防人員更好的保護與支持，非常感謝善行義舉。

消防局第七救災救護大隊在此呼籲，疫情3級警戒仍維持至7月12日，民眾防疫工作不可鬆懈，也請避免濫用救護車，非不得已需要救護車，也請務必詳實提供正確資訊（旅遊史、性別、年紀、意識狀況、發燒、呼吸是否正常或有其他不適症狀），共同將有限的救護資源保留給急重症患者。

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