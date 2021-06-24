菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

記者陳凱力／新竹報導

新竹芎林葉姓男子長期失業在家，疑似因不耐照顧老祖母，竟趁著祖母午睡時，以菜刀將祖母頸動脈、氣管切斷，87歲高齡的祖母就這樣當場慘死。葉男向警方坦承殺害祖母，並辯稱自己照顧老人家，身心俱疲，加上覺得她過得很痛苦，才會想幫解脫。目前全案已依殺害直系尊親屬罪嫌移送新竹地檢察署偵辦，檢察官下午相驗後，預計下星期一下午解剖，明日上午開庭訊問嫌疑人。

▲31歲的葉男以菜刀將祖母斷喉殺害，竟辯稱「覺得祖母活著很痛苦，要幫她解脫」。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警方於今日午間接獲報案，一名31歲的葉姓男子自稱將祖母殺死於家中，請警方到場處理。葉男說，因長期照顧失智、行動不便的奶奶，身心俱疲，又覺得她過得很痛苦，才會想幫祖母解脫，忍痛下手殺害。

據了解，葉姓祖母疑似先被以枕頭悶昏，之後再被孽孫以菜刀用力砍下數刀，脖子上的切痕非常深，氣管、動脈都被切斷，就連下巴都被削掉，床上、棉被等四周則被大量鮮血噴濺染紅，非常駭人。

不過葉男的說法讓鄰居親友覺得意外，親友表示，祖母年紀雖大，行動略有不便，但並未到生活無法自理的程度，健康情形其實不錯，失智情形也屬輕微，並非讓家屬難以承受。

親友說，葉男與哥哥、祖母三人同住，他的父母親十多年前就已離異，而葉男也自稱因為承受不住雙親分離，因而產生躁鬱症，從高中畢業後找工作到處碰壁，一直失業至今，加上父親又因病逝世，平日都靠擔任作業員的媽媽支援生活經濟，至於照顧祖母也非全部由他一人獨力負責，同住的哥哥也會幫忙分擔。

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