免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

▲民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）



記者黃可昀／綜合報導

新冠病毒衍生出多種變異株，其中有些人感染後完全無症狀，直到血氧濃度快速降低後出現「快樂缺氧」，這時就算緊急送醫也可能回天乏術，因此「血氧機」的銷量突然爆增，民眾紛紛在家自己測量血氧指數，避免陷入致命危機。ICU醫生陳志金表示，先前傳出有黑心血氧機，新加坡人不用再擔心買到假的了，因為有基金會要免費送。

陳志金今天在臉書表示，「新加坡人不必擔心自行購買會買到假的血氧計。」新加坡淡馬錫基金會（Temasek）24日宣布，7月5日將會每個家庭發放一台血氧機，以新加坡560萬人口計算，每戶抓3至4人，相當於165萬台血氧機。

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▲新加坡淡馬錫基金會送全國血氧機。（圖／翻攝自陳志金臉書）



至於陳志金提到的假血氧機，本站曾報導《搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88 人夫臉垮：下地獄啦》，由於現在血氧機大賣，很多地方都缺貨，竟有不肖商人趁機販售一台950元的「假血氧機」，夾在手指測試時面板正常跳出血氧98、心跳72，不過換成夾在布玩偶身上，同樣也跳出血氧與心跳，這才驚覺自己買到假的血氧機。

陳志金提供3步驟分辨真假血氧機的方法，第1步是夾在活人手指才會有數字顯示；第2步是運動後的心跳要明顯高出靜止時，才代表血氧機準確；第3步則是閉氣後血氧會下降，且恢復呼吸後會持續下降幾秒才回升，代表有測出心臟把血液送到指尖。