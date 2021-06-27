台中大里+霧峰今年12起死亡車禍　近1個月抓超速是去年同期4倍

▲霧峰分局加強超速取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市大里、霧峰2區今年已發生12件死亡交通事故，其中1/4疑與違規超速有關；霧峰警分局分析轄內易超速和肇事的時段、路段，並因應現階段新冠肺炎防疫工作，從5月20日起全面加強機動測速照相等科技執法作為和易肇事路段超速取締，迄今取締件數5938件，為去（109）年同期的4倍多。

霧峰分局指出，針對轄內超速違規行為，5月20日迄今計取締5938件，與去年同期取締1250件相比，取締件數成長4688件（375%），也特別提醒自7月1日起，霧峰區省道台3線（霧峰農工至烏溪橋路段）限速由70公里調降為60公里，汽機車駕駛人應避免超速受罰外。

▲保障市民用路安全，霧峰警分局取締超速不鬆懈。（圖／記者高堂堯翻攝）

霧峰分局表示，機動式測速照相設備機動性高，還可全天候操作、排除地形限制及天候不良等因素，以降低交通事故發生，確保市民生命財產安全，更避免執勤人員與民眾直接接觸而增加染疫風險；但執法強度雖增加，部分民眾仍舊抱持僥倖心理，依偱個人駕車習慣，未有超速駕車侵害他人路權之觀念，也因此於發生事故時容易造成較嚴重之傷害。

霧峰警分局長陳家銘強調，警方將持續規劃「機動測速照相執法勤務」，採滾動式不定時更換執法地點，增加執行密度外，並於夜間或深夜時段也列入重點，期望以持續性強勢執法，有效防制交通事故，守護用路人安全。



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