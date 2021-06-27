Delta攻入台灣尾！台中廟東夜市卻現人潮　「類群聚」恐怖畫面曝

▲豐原廟東夜市昨晚出現排隊人潮。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

三級警戒日子過太久，民眾在家開始待不住？台中市豐原區廟東夜市26日晚間出現人潮，排隊等待美食的民眾，穿插在無法保持安全社交距離的範圍裡，攤商表示，可能是大家認為近日全國確診人數下降，加上宅太久悶壞了，才出門購物；逢甲夜市也有民眾見到有美食攤不少人在排隊，但當地店家說，應只是湊巧大家都在該時間去購買，其實絕大時間商圈內已宛如空城，且這波疫情讓不少商家撐不下去，盼情況早日好轉。

廟東夜市昨晚出現外帶飲食人潮，雖民眾都戴著口罩，但狹小巷弄內很難保持安全社交距離，有攤商指出，最近開始有購物人流，可能是認為確診人數下降，才敢出門購物，但人潮還是遠不如疫情前的假日，而店家都會遵守防疫相關規定，並注意食材衛生及安全。

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另外，逢甲商圈昨晚也有民眾看見有美食攤出現排隊人潮，擔心形成防疫破口，不過附近店家表示，其實這情形現在已很少見，幾乎不可能出現，在中央宣布三級警戒後，大約10家店只開3家，人煙稀少，整個商圈形同廢墟。

▲逢甲商圈許多店家在疫情後收入歸零，宣告收店。（圖／記者白珈陽攝）

店家說，這些開店的攤商都是「不得不開」，因當地店租大約落在1個月15萬元，在這波疫情中收入卻幾乎是零，只能咬著牙拚外帶或與外送平台合作，但生意還是非常慘澹，他無奈地說，外傳餐廳疫情後反而因合作平台小賺一筆，「那都是騙人的」，收入是大不如前，不少店家因此撐不下去紛紛宣告收店，只能盼疫情早日好轉。

▲疫情後餐廳只能選擇拚外帶業績及與外送平台合作。（圖／記者白珈陽攝）

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