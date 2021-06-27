基隆累計300例！1間養護中心「爆30人染疫」　她7採才轉陽

▲基隆市長林右昌說明養護中心狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

基隆養護中心爆發群聚感染，累計至昨天（26）已有30人確診，分別是6名員工與24名住民，預計今天會進行第8次篩檢。基隆市長林右昌表示，目前護理之家分為紅、黃、綠3區監測，紅區與黃區的人今天篩檢完要持續監測到7月9日，綠區的12人則29日可以回到機構。

基隆養護中心目前共30人確診，26日新增2位住民，分別是70多歲女性（案14629）與80多歲男性（案14630）。這名70多歲女性被匡列為黃區，採檢6次皆為陰性，25日7採卻陽性確診；80多歲男性則原本被匡列為紅區，同樣25日進行第7次採檢時被驗出陽性，兩人皆為無症狀感染者。

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此外，26日還新增一名個案的友人，為60多歲女性（案14611），12日被列為接觸者採檢陰性，隨後居家隔離14天，24日進行解除隔離前的PCR篩檢，結果呈陽性，現已收治集中檢疫所。

▲基隆累計至26日已有300例。（圖／ETtoday）



基隆市長林祐昌表示，現在養護中心持續監控14名住民與9名照服員，其中紅區4人與黃區7人明天（28）進行第8次採檢，剩下的綠區12人29日即可返回養護中心。

林右昌24日指出，基隆養護中心的確診個案中，一名50多歲工作人員、90多歲住民、70多歲住民、60多歲住民以及20多歲工作人員，原本都匡列為紅區接觸者，五人前面採檢5次皆為陰性，結果第6次轉為陽性確診，從頭到尾無症狀。