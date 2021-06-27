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Delta強襲！醫憂「哪裡爆發哪裡先打疫苗」恐釀1後果：真的很詭異

▲▼屏東快篩站湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府緊急家家戶戶發放防疫包，快篩站則湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

屏東祖孫自秘魯返台後確診，驗出Delta變異株釀12人感染。屏東縣府針對確診個案集中的楓港、善餘2村進行快篩後全面打疫苗以圍堵疫情。新加坡防疫醫師林韋地則說，疫苗被繼續當作萬靈丹，「哪裡爆發哪裡優先打」，其不會避免已發生的傳染，在疫苗有限情況下打在相對年輕人身上，排擠老年人施打順序，反而延長暴露風險的時間。前台大感染科醫師林氏璧也坦言：「真的很詭異」。

秘魯祖孫返台感染印度變種株Delta病毒，該群聚已釀12人確診、6人基因定序也為同一病毒株。屏東縣政府要求枋山鄉楓港、善餘2村店家停業3天，全境大消毒，同時村內共1967人自27日起開打AZ疫苗。

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▲▼屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新加坡防疫醫師林韋地指出，台灣在過去6週裡花了很多能量在吵疫苗，6週後目前疫苗接種覆蓋率只有8%，僅3萬多人打完2劑，而疫苗還是繼續被當作萬靈丹，無論是台北或屏東「哪裡爆發哪裡就先優先打」，但疫苗至少得2週才會有免疫效力，且不會避免已經發生的傳染，有保護力後也不保證不會被傳染、不會繼續傳播。

林韋地認為，在疫苗有限情況下，若是打到社區感染相關的高風險族群身上無可厚非，但若打在相對年輕人身上，實際排擠了老年人被施打的順序，反而延長暴露在風險的時間，「所有50歲以上高風險族群打完兩劑的時程就會越拖越後。」

林韋地認為，一個多月前台灣社區疫情剛爆發時就說過，想控制疫情除了減少人流移動外，大量篩檢和確實隔離是最重要的，然而這是一體兩面的事，需要篩檢被隔離者，要知道自己有沒有染疫以進行追蹤或疫調；需要隔離被篩檢者，因任何檢測都有偽陰性可能，即使是PCR也還是會有相當比例的偽陰性。

至於篩檢和隔離名單如何產生，林韋地解釋，一部分靠著已確診者相關的疫調去匡列，另一部分則是靠社區廣篩有呼吸道症狀者，從發燒咳嗽到小至感冒流鼻水都要採檢，才可能最大限度確診最多的被感染者，並隔離他們使病毒傳染率降至最低。「如果沒有這樣做，那對疫情就沒有把握，沒有把握就無法降級，無法恢復經濟活動，中下階層就會繼續受創。」

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

▲Delta變異病毒攻入南台灣。（圖／屏東縣政府提供）

想要恢復經濟活動，林韋地說「篩檢和隔離的機制和量能就要到位！」台灣實施疫情3級警戒已達6週左右，至7/12就會超過8星期，屆時「防疫疲勞的態勢會很明顯，任何政府的公共防疫政策的配合度會降低。」

林韋地表示，最終會有那麼一天，大多數人都會接種疫苗，疫情會過去，但在那之前如何將基本工作好，無論人命的傷亡或是經濟的損失，「其實都是可以避免的。」

對於「哪裡爆發疫情優先打疫苗」的做法，前台大感染科醫師林氏璧受訪時也直言「真的很詭異」，由於台灣取得疫苗有限，若將疫苗接種於非高風險族群的年輕人身上，反而影響、延後目標族群施打機會。面對Delta病毒入侵台灣，他推測相關群聚個案基因定序都會是Delta病毒，過去一年的傳統做法匡列、疫調是否足以圍堵該波疫情擴散，仍是這幾天的重點，他也感慨「所幸當初沒有降級」。

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