柯文哲回頭求王必勝幫PCR　林靜儀1張圖點破：初四了阿北

▲台北市長柯文哲在拒絕6天後，回頭向中央求助。（圖／台北市政府提供）

記者張靖榕／綜合報導

台北市長柯文哲26日對北農群聚感染事件的防疫態度轉變，於記者會上提出防疫加強計畫，並表示要找衛福部醫福會執行長王必勝來幫忙。對此，醫師林靜儀醫師在臉書張貼出雙北確診人數對比圖，表示難怪柯市長態度會轉彎，「初四了，阿北。」

林靜儀26日在臉書張貼「近10日雙北確診人數」對比圖，表示她依新聞搜尋的每日雙北確診報導數做出線圖，而到了26日當天，此前確診數一直是全台第一的新北市扣除北農相關的病例後，單日確診人數已經和台北市一樣了，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」，「初四了，阿北。」

▲林靜儀酸柯文哲「初四了，阿北。」 （圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）

針對北農事件，柯文哲21日曾在會議上表示「我們自己處理就可以」，並規定相關人員快篩陰性才可入內，此外還拒絕衛福部長、指揮官陳時中的PCR篩檢建議；然而事件持續延燒，北市府26日在記者會中提出防疫加強計畫，擴大PCR採檢、設立前進指揮所、大規模施打疫苗、匡定熱區點狀消滅。柯也表示既然中央在苗栗有經驗，會找王必勝幫忙，討論如何在批發市場做大規模PCR篩檢。

柯文哲也指出目前萬大、濱江、環南市場也有感染，因此準備1萬劑AZ疫苗進行接種，放寬資格依序造冊，只要造冊通通處理，把剩下大概1萬劑AZ疫苗全部處理用在批發市場。