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工商大老買疫苗被勸退？政院：不會阻擋民團、企業購買疫苗捐贈

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲政府授權台積電、永齡基金會代表採購疫苗，反而衍生出不少爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

近來疫苗採購爭議不斷，有報導指出，先有台積電、永齡基金會的先例，傳出工商協進會本也要一起進行疫苗採購，但卻在送件前夕接到綠營高層勸退電話。對此，行政院表示，有民間團體或企業願意購買疫苗捐贈民眾使用，如果所提方案有可行性，且配合疫苗施打政策，也有管道及能力購買合法、有效疫苗，政府都會依程序受理、評估，予以協助，不會阻擋。

有報導指出，工商協進會本要一起進行本次台積電、永齡基金會的疫苗採購，原定21日下午就要拜會衛福部且送件，但工商協進會當天上午卻臨時接到綠營高層勸退電話，最後也未送件。

對此，行政院發言人羅秉成26日表示，行政院副院長沈榮津日前曾以電話向工商協進會理事長林伯豐致意，就民間團體願意協助購買疫苗捐贈政府一事交換意見，並說明現正進行中之台積電、永齡基金會專案，如能先與政府合作建立可行之採購模式，則其他也有捐贈疫苗意願之團體，或可加以參考辦理。

羅秉成表示，值此國內疫情升溫、國際面臨疫苗現貨短缺，以及原廠出貨不如預期的艱困時刻，有民間團體或企業願意購買疫苗捐贈國人使用，如果所提方案經主責機關評估有可行性，且能配合政府整體疫苗施打政策之需求，並有管道及能力協助購買合法、有效的疫苗，政府都秉持同樣肯定與感謝的態度。

羅秉成強調，若民間團體或企業有意捐贈疫苗，後續都會由主責機關依程序受理、審查及評估，並予以必要之協助，不發生也不會有所謂阻擋的問題。

羅秉成強調，國際疫苗採購之程序繁重，難度極高，政府已與台積電、鴻海/永齡基金會兩單位啟動特殊的緊急採購專案，透過公私協力的合作模式，期能爭取購得BNT疫苗之機會，現階段正專注推動此一專案，希望共同努力儘速達成目標。

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