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北市有疫調「不可能蓋牌」　黃珊珊曝法傳系統新增1功能處理北農案

▲北農濱江市場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲北農濱江市場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

在北農等批發市場確診群聚案上，北市議員許淑華批評市府不疫調匡列，而北市議員陳怡君則發現北市疫調根本沒上傳，質疑是自行蓋牌。對此，台北市副市長黃珊珊26日解釋北市疫調作業流程，並強調，如果台北市沒有做疫調，就不會有4600多例的確診案例。另外，黃珊珊也提到「法定傳染病系統」新增「轉介」功能，盼藉此解決北農案無法精準疫調問題。

針對北市疫調遭外界質疑，黃珊珊26日下午在北市防疫記者會上澄清，疫調規定從去年到現在都是一樣的，只要有一個民眾在醫院採檢PCR陽性，基本是由醫院上傳疾管署管制的「法定傳染病系統」（下稱法傳系統），所以不是任何地方政府上傳。

她指出，醫院上傳法傳系統後，就會知道民眾的居住地，再以此通報給當地的地方政府，比如在台北市仁愛醫院做PCR，但人住在新北市，那仁愛醫院會先上傳法傳系統，接著就會通報到新北市府，而由新北市展開相關疫調。

黃珊珊說，也就是PCR確診後，一定會上傳到法傳系統，每個縣市政府會在每天下載確診個案，雖然縣市政府可以自己去撈個案，但這系統有一個重要限制，就是每個縣市只能看到自己縣市的個案。

黃珊珊表示，在看到個案後先下載，再啟動疫調作業，這部分北市分成兩塊，第一，是北市衛生局疾管科接到資料後，會通知民眾檢驗結果，也就是確診者會聽到疾管科第一通電話，初步會做衛教、關心身體狀況、是否需要就醫，而北市會另外做一件事情，就是把確診者安置加強版檢疫所或醫院，意思是，現在疫情趨緩後，每個確診者不是在醫院、就是在集中檢疫所或加強版防疫旅館。

第二，北市會通報到12區的健康服務中心，由健康服務中心同仁接手，每個同仁會負責一個確診者的疫調，包括打電話給確診者了解狀況，用精準疫調掌握活動史，也就是問發病前三天相關行蹤、碰到的接觸者等，所以針對談話內容，把接觸者匡列；但匡列有中央的標準，不是什麼人都會匡列，而是有親密接觸、接觸時間比較長、沒有做好防護的，比較會被匡列。

黃珊珊說，匡列有時候沒辦法做好百分之百的判斷，我們還會請教疾管署中央所屬的防疫醫師。此外，只要被匡列的接觸者，北市會開立居家隔離書，也就是跟確診者接觸的人，就會開始被居家隔離；接著，每天會去關懷接觸者及確診者的每日狀況，尤其是接觸者在隔離期間，全部都會由健康服務中心，從每天開始會有電話，了解身體狀況等。

黃珊珊強調，也就是說，只要有PCR陽性確診，在法傳系統裡面，全台灣地方政府都必須遵守法傳系統規定進行疫調， 如果台北市沒有做疫調，就不會有4600多例的確診案例，也就是不可能在縣市政府不做疫調，還能把疫情查得這麼清楚。

確診個案都有開立疫調單

接著，黃珊珊提到，每一個案子都有自己的疫調單，「這些疫調單在我們各個縣市自己做的我們會有」，那外縣市的會由台北區管制中心（下稱台北區管）傳給我們，台北區館是有六個縣市聯合管理的，比如說，如果做了疫調，發現確診者還在高雄工作，我們上傳之後，台北區管就會去看，接著通報高雄。

黃珊珊舉例，北農屬新北、基隆、台北市政府有共同工作場域，若新北市府做的疫調結果，會寫說這個人在哪裡工作；以前是寫完就上傳到疾管署，疾管署就由台北區管做橫向聯繫，不會直接由他們傳給我們，所以會造成疫調上的落差， 所以北市在這周有跟衛福部長陳時中表達，這問題一直沒辦法解決會是個大問題。

法傳系統新增「轉介」功能

黃珊珊透露，所以昨天台北區管開了六縣市的衛生單位會議，在現在的法傳系統裡面，增加一個「轉介」功能，例如這次開了北農專案，如果確診者屬於北農專案，就要特別勾選轉介。

黃珊珊說，北市還特別請託台北區管，因為其他縣市通報時只會寫北農攤商，但北農有第一果菜市場及濱江市場等兩個市場，希望其他縣市操作時，先選這兩個，接著是選蔬菜攤商還是水果攤商，如果是攤商，則還要填攤位編號。這些都是其他縣市做疫調時，可能不了解台北市果菜市場狀況，所以北市也跟其他區管表示，北市會把北農所有資訊告訴其他縣市，讓他們在疫調的時候能清楚釐清。

黃珊珊指出，這是為什麼之前有案子雖有通報，但無法精準疫調，甚至只知道是攤商，連位置都不曉得，會讓人無法立刻做匡列，但這問題在中央在區管系統內新增轉介功能，且也請各縣市能夠注意後，「我想這問題可能被解決」。

黃珊珊強調，現在北市都是透過台北區管及通報平台，告訴北市哪個縣市又有新增北農的案例，「每天早上都會丟進來」，接著就會立刻匡列跟把該攤位封起來做清消，這每天北市會在中午以前完成。只要有PCR就會有疫調，這疫調就會在系統裡面，不可能有人可以蓋牌。

▼北市疫調作業流程。（圖／北市府提供）

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