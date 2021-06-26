狂飆髒話音樂劇爆紅…真有此地　「雲林虎尾興中里」受辱火大

▲躍演音樂劇團發表音樂劇「勸世三姊妹」驚天地泣鬼神的開場曲，因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，引起當地里民及真實屋主不滿。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

記者蔡佩旻／雲林報導

躍演VMTheatre Company音樂劇團6月24日在粉絲專頁發表音樂劇「勸世三姊妹」驚天地泣鬼神的開場曲，內容除嗆辣國罵外更是台味十足，瞬間爆紅引起話題，但因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，里長蔡添丁氣憤表示，尊重創作，但里民感覺受辱、真實屋主也抗議，要求劇團在臉書及登報道歉，否則不排除提告。

「勸世三姊妹」驚天地泣鬼神的開場曲，開頭就是一名女子詢問男子，「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號」，男子回答是後，女子飆出7字國罵後開始演唱。僅發表2天已13萬多人次觀看，粉絲專頁分享次數超過2千，透過通訊軟體也被網友瘋狂分享，網友反應兩極，有人覺得雖然是髒話，但飆罵出口的氣勢與搭配合音與樂曲創作來講成為相當和諧的作品，很不簡單。不過也有人覺得國罵無法接受、壞榜樣。

▲該部音樂劇樂曲內容，許多網友以藝術眼光看待，飆罵出口的氣勢與搭配合音與樂曲創作來講成為相當和諧的作品，很不簡單。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

該歌曲創作中，所提到的住址其真正屋主感到相當困擾，70歲的蔡姓屋主說，這2天深夜都有車子停在屋外半小時才離開；也有其他家人也在該劇團臉書文留言，表示支持創作但所編撰的內容涉及到拋家棄子的故事，已嚴重影響到家族生活，希望劇團能正式出面做個聲明。

虎尾鎮興中里里長蔡添丁指出，音樂劇昨天開始在地方臉書社團、LINE轉傳發酵，今天就接到許多里民抗議電話，都認為該創作已污辱到興中里，且成為令人印象不好的「網紅」，也有里民說，竟然有住國外親戚打電話詢問興中里發生什麼事。

▲真實屋主的家屬到貼文下留言，支持創作，但拋家棄子的故事，已嚴重影響到家族生活。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

劇團藝術總監、「勸世三姊妹」的導演曾慧誠今(26)日於粉絲專頁貼文，「對劇中提到地址的屋主及家人致歉，貼文中指出，創作故事背景設在虎尾，因歌詞語韻聲調關係，編劇作詞老師選定印象中小時候阿公家附近的地址，沒有再次確認是否真有其地，而影響到該地人家的狀況，真的萬分抱歉。」字句顯得相當真誠。

興中里里長蔡添丁與興中里177號蔡姓屋主今晚一起請教律師，對於該音樂劇創作造成興中里民及屋主一家人困擾，希望劇團不只在臉書道歉，也要登報道歉。

▲劇團藝術總監、「勸世三姊妹」的導演曾慧誠今日於粉絲專頁貼文道歉，字句顯得相當真誠。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）





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