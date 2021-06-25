雲林疫苗殘劑接種「5規則一次看」　 禁忌：不可與他瓶疫苗混抽

▲雲林縣第三波AZ接種25日於20鄉鎮市快打站開打，民眾接受接種相當踴躍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第三波AZ疫苗接種今(25)日在20鄉鎮市快打站開打，民眾接受接種相當踴躍；中央疫情指揮中心今天宣布，疫苗殘劑開放給目前序列外人員預約施打，雲林縣衛生局長曾春美表示，將把中央公告轉給合約醫療院所依規範辦理，民眾可向醫療院所查詢。

雲林縣衛生局長曾春美指出，這幾天接到許多民眾電話詢問「有疫苗殘劑可打嗎？」基於不浪費疫苗原則，縣內快打站的殘劑處理，是依照疫苗預防接種殘劑處理規範，「優先給現場第1至10類有意願者接種」。

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曾春美說明，有關殘劑有效使用，若有預約對象未到，致接種作業最後一瓶疫苗開瓶後有剩餘劑量，處理方式為，1.請接種單位公告COVID -19疫苗接種作業及開放候補名單登記。2.請接種單位分別建立候補名單，尚未開放類別的公費接種對象或其他非公費接種對象。3.剩餘劑量使用於非現行開放類別對象 ，請於該等人員之接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查並上傳NISS。4.對於接種站設站，至機構/洗腎診所或外展接種服務作業，亦請比照上述原則事先規劃候補名單。5.殘留藥液不足1人劑者則丟棄，不可與他瓶疫苗混合抽取使用。

曾春美表示，中央疫情指揮中心今天宣布是針對合約醫療院所，將每天最後一瓶殘劑開放18歲以上的民眾施打，衛生局會將中央公告轉達給縣內合約醫療院所依規範辦理。

台大醫院雲林分院透露，其實這幾天有民眾以電話或到院詢問想接種疫苗殘劑，但院方目前殘劑仍以序列內人員優先，將等接到公文或通知後再依規範公告辦理。

▲雲林縣快打站的殘劑處理，是依照疫苗預防接種殘劑處理規範，優先給現場第1至10類有意願者接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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