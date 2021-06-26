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Delta猛襲屏東！傳播鏈Ct值曝光　計程車運將1傳6「感染力最強」

▲▼屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲屏東計程車運將Ct值僅10.8，是此一傳播鏈中感染力最強者。（圖／指揮中心提供）

記者戴若涵、莊智勝／屏東報導

屏東變種病毒株疫情大爆發，本土計程車運將傳播鏈今（26日）進一步擴大，與運將同住的妻子、母親、看護3人也確診，經基因定序後確認3人感染的皆是印度變種病毒Delta；中央流行疫情指揮中心指出，該名確診運將Ct值僅有10.8，是目前傳播鏈感染者中傳染力最強。

▲▼屏東縣政府0626防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲目前該傳播鏈累計已有10例本土確診。（圖／記者陳崑福翻攝）

中央疫情指揮中心指出，一對自秘魯返台的祖孫（案13332、13333）歸國後即在屏東進行居家檢疫，不料期間卻發病確診，經過基因定序後，確認2人感染印度變異株Delta病毒；而在祖孫隔離期間，隔壁鄰居兼親戚（案14407）曾與其有接觸，因此遭到病毒傳染，同住的2名家人案14409、14408也因此染疫；值得注意的是，14409先前曾搭乘白牌計程車，與運將長時間同處一密閉空間內，該名司機後續也發病確診，為案14298，隨後小黃運將又再傳染給曾與他共餐、泡茶的3名友人，而今運將的3同住家人也確診，該傳播鏈累計至今已有10人染疫。

中央指出，經疫調後發現，祕魯祖孫Ct值分別為13、11.9，而此次傳播鏈中的關鍵案例計程車司機，Ct值則達10.8，是所有傳播鏈中傳染力最強者。

▼屏東縣長潘孟安下午說明最新疫況。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

▲▼屏東0626。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

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