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政府官員、教師優先打疫苗！楊照批「世界奇觀」：政府黑箱作業

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

資深國寶文壇前輩楊照對於疫苗施打順序提出看法，政府機關以及老師都有充分的保護，不懂為何會排在疫苗優先施打的順序裡，「是全世界疫情下的奇觀。沒見過有任何其他國家有這種安排法」，應該讓高危險群優先施打，但其他民主國家，不這樣排序的原因很簡單，「因為通不過民意的考驗」。

楊照在臉書發文，以民主方式形成疫苗施打政策的國家，訂定出來的順序幾乎都差不多，因為計畫都必須爭取民意支持，而優先施打疫苗不外乎兩個原則，第一，找出高危險群，感染後可能受到最大傷害，和冒最大生命危險的人；第二，在工作與生活中，最難自我保護與病毒隔離的人，經常會暴露在感染危險中的人，依照風險度施打疫苗。

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楊照指出，回頭看看台灣，這波疫情已經提供很明顯的數據，60歲以上患有慢性病或重大疾病的人，是死亡的高風險群，但是這群人卻被排在倒數第二類，「在他們打不到疫苗之前，就感染了就死了，這難道不是使得台灣死亡率如此居高不下的一大因素？」

▲▼COVID-19疫苗接種第七類對象主管機管。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗接種順序。（圖／指揮中心提供）

楊照憤怒表示，加拿大把少數民族排在第一順位優先施打疫苗，但是台灣卻是在三級管制後，仍然放任都市裡的人去原住民部落露營度假，「我們的疫苗政策從來不曾有一句話考慮過偏遠地區的民眾」。

此外，還有最弱勢的街友，楊照表示，街友無家可歸，往往甚至連一張健保卡都沒有，「在他們無法取得正常醫療資源的現實條件下，為什麼他們不能先打疫苗得到保護？」反觀台灣施打疫苗的第二類和第七類，根本全世界疫情下的奇觀，不折不扣的台灣特色。

楊照痛批，總統府、行政院工作人員、學校老師和教職人員，明明都能自行採取防範措施，卻取得優先施打的權力，而台灣會出現這樣的狀況，原因很簡單，「因為不是用民主的程序訂的，完全在黑箱中獨斷決定，完全不需考量民意，所以就會訂出這種荒腔走板的施打順序來」。

楊照表示，民主很重要，可以防止黑箱濫權作出不合理的政策，可以在民意監督下形成合理的計畫，真正可以救命！「要求我們的政府依照民主國家的基本原則訂定疫苗施打政策，過分嗎？要求我們的政府交代是什麼人做出這樣的計畫，並予以追究責任，過分嗎？」如果這是一個合格的民主國家，那非但不過分，還是政治正常運作應該具備的自我糾正功能吧！

 
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