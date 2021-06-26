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感謝日本捐疫苗！旅日台灣人「美食回報」　免費招待醫護及長者

▲▼日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，獲得南韓主流媒體關注。（圖／路透社）

▲ 日本月初捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）

文／中央社東京26日綜合外電報導

在日本滋賀縣大津市經營台灣料理店的台灣人許囿鎧，為回報日本捐贈疫苗給台灣的恩情，與友人企劃「台日友好」感恩活動，免費提供台灣美食給日本醫療相關人士及高齡者。

日本每日新聞報導，日本政府本月4日無償提供台灣124萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，讓定居日本滋賀縣的旅日台灣人紛紛以行動表達感謝之意。

今年36歲的許囿鎧出身台灣南部嘉義市，在滋賀縣大津市一處大型購物中心經營台灣料理店等兩間店面，正在實施「台日友好」感恩活動，免費提供定食給日本醫療相關人士及65歲以上高齡者（每間店面提供先到店的前140人）。

許囿鎧說，台灣因為無法取得疫苗感到苦惱，「不光是我自己，其他台灣人都同樣感謝日本提供疫苗」。

日本捐贈疫苗在本月4日運抵台灣時，一位住在台北市的男性前同事傳訊息給許囿鎧說，「要想辦法向日本表達謝意」。

由於台灣安排醫療相關人士及高齡者先行接種日本捐贈疫苗，許囿鎧跟前同事想先將這份恩情回報給日本的醫療相關人士及高齡者，因此想出這次的感恩活動，花費由許囿鎧與這名前同事各出一半。

受疫情影響，其實許囿鎧在經營上也很辛苦，店面業績持續呈現赤字；但即使如此，許囿鎧說，台灣人常用請客來表達謝意，所以他想用具台灣風格的方式來感謝日本。

另外，出身台灣中部南投縣的73歲王輝生，是定居大津市的婦產科醫師，他在得知日本外務大臣茂木敏充說將提供台灣疫苗後，便在台灣媒體上投書表示，日本在尚未解除「緊急事態宣言」的情況下，仍發揮人溺己溺的大愛精神出手相助，台灣不能忘記這份恩情。

台灣社團法人「福和會」理事長林逸民讀了投書後聯絡王輝生，表示想向日本表達謝意，由台灣口罩製造業者南六公司捐贈40萬枚口罩給日本，運費由福和會負擔。

這批口罩本月9日從台灣出發，14日抵達日本大阪港，25日送到王輝生的診所，台北駐大阪經濟文化辦事處處長李世丙及受贈單位相關人等都到場，並由李世丙代表台灣對日本表達謝意。40萬枚口罩預計將發送給生活困難的家庭等。

王輝生至今已擔任7次台灣捐贈日本口罩等物資的窗口，他說，這次不單是捐贈，也是回報；日台間有相互關懷及幫忙這種剪不斷的緊密關係，「是和睦的最佳模範」。（譯者：黃名璽／核稿：嚴思祺）

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