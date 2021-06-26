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屏東祖孫染Delta！縣府急調疫苗圍堵…2村1967人「明起3天施打AZ」

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東一對祖孫（案13332、13333）從祕魯返台後確診，經比對過後，確認感染印度變異株Delta病毒，目前相關個案共7人，仍在比對中。由於確診個案集中於枋山鄉楓港、善餘2村，為圍堵疫情，屏東縣政府要求店家停業3天，全境大消毒，同時2村共1967人自27日起開打AZ疫苗。

▲▼屏東快篩站湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府緊急家家戶戶發放防疫包，快篩站則湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東日前新增自營計程車司機(案14298)確診個案，乘客(案14409)、同住友人(案14407)及其孫(案14408)也同時確診，而案14407隔壁鄰居兼親戚是2位來自台中市的嬤孫（案13332、13333）。這對嬤孫由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到(案13332)娘家空屋居住，25日遭證實感染印度變異株Delta病毒。

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▲▼阿斯特捷利康（AZ）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲屏東縣枋山鄉楓港、善餘兩村村民27日起可施打AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

由於印度變異株Delta病毒傳染力比英國Alpha變疫病毒高60%，屏東近期確診個案又集中在枋山鄉的楓港、善餘兩村，縣政府不敢大意，隨即向中央疫情指揮中心指揮官陳時中爭取2村村民快篩陰性就接種疫苗。

屏東縣政府緊急調撥疫苗並宣布，27日上午8時至29日傍晚5時，將於枋山老人活動中心設置疫苗施打站，呼籲18歲以上村民盡快至施打站施打。

中央疫情指揮中心25日證實，祕魯返台祖孫感染印度變異株Delta病毒後，屏東縣政府也針對2村民眾進行快篩、PCR檢測。據了解，2村人口數共1967人，截至25日止，共444人進行快篩，快篩結果均為陰性，另有212人進行PCR，結果也為陰性，仍有232人檢驗中。

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