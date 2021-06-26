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防堵Delta病毒入侵！　蔡壁如：應持PCR陰性證明登機、入境

▲▼2019冠狀病毒疾病,COVID-19,新冠肺炎,病毒。（圖／路透）

▲新冠肺炎病毒已多次變種。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，變種的印度Delta病毒已成為多國主要病毒株。25日一對自秘魯返國在屏東枋山檢疫的祖孫雙雙感染Delta確診，屏東縣長潘孟安急令楓港、善餘2村店家停止營業，自主提升「準四級」。蔡壁如呼籲，為了避免讓印度Delta病毒癱瘓台灣醫療系統，「入境登機前須出示PCR陰性證明」，全力將病毒阻絕於境外。

為因應Delta變種病毒，屏東縣長潘孟安昨日晚間前往發生群聚的枋山鄉的善餘、楓港2村視察，並請村民一定要去篩檢，同時要求村裡的超市、超商、餐飲業及傳統市場今起停止營業3天，縣府要進行大消毒。

潘孟安指出，社工連夜盤點守邊物資，準備了900份防疫民生物資包，並在26日一大早逐戶發放，自主提升「準四級」，就是希望村民沒事不要出門。

針對Delta變種病毒已經侵入台灣社區，蔡壁如指出，以她在和平快篩站的經驗，目前規定是所有要出國的人都必須到篩檢站做篩檢，取得陰性證明後才可以登機。但在邊境阻隔沒有做這件事情，沒有說要拿證明。

蔡壁如說，這個病毒比我們人類想的還要聰明，它就像醫生開的抗生素一樣，因為病毒會一直變異求生存，這次它的變異速度比人類想像的還要快。

印度Delta病毒變異株傳染力極強，若入境才要篩檢，會讓班機所有機組人員都暴露在風險中，加上機組員目前未施打疫苗者採「7+7」檢疫制，稍有不慎恐讓病毒突破國境。

儘管指揮中心目前匡列7個高風險國家，入境後須馬上到集中檢疫所隔離14天，接著PCR陰性後才可出關。但蔡壁如認為，入境到台灣來的，「不管從哪裡，都要拿PCR陰性證明才可以登機」，現在國人不管出境去哪裡都要篩檢陰性才可以出境，那全世界要來台灣的，理當也要PCR陰性才可以入境。

▲▼民眾黨「陳時中說謊道歉 疫苗公開透明」記者會 蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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