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外界送餐點慰勞！護理師「忙到沒空吃」曝心聲：希望拿去幫遊民

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

▲護理人員相當辛苦，甚至忙到沒時間吃飯。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的WomenTalk板上發文，說他朋友是大醫院的護理師，兩人聊到不少人送餐點到醫院、支援醫護人員的事。護理師朋友就有感而發，希望大家比起一窩蜂送吃的到醫院，也可以送給需要的人，「希望民眾把便當送給遊民之類的會更好，因為那些人是真的三餐不繼，需要那個便當的人……」

原PO發起閒聊「護理師朋友說：還真希望大家把便當送給遊民」，說爆發疫情以來，醫護就成了全台最辛苦、風險最高的工作之一，大眾也相當感謝，還有人送上便當、餐點慰勞醫護人員。沒想到一提到這件事，護理師朋友就直呼「是很多人要送，但是我們很困擾……」

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護理師友人指出，因為大家工作很忙碌，彼此吃飯時間都不一樣，等吃到民眾的愛心便當，可能東西都冷掉了，也有不合口味的問題，「反而會想要自己處理自己的用餐事情，不太想欠別人人情，吃別人的免費便當。」而且，如果有人要送便當，院方就一定要派人去接應、找同仁跟對方合照、表示謝意。

護理師就說，知道大家是一片好意，院方都相當感謝，他無法代表醫院做決策，但其實也希望民眾把餐點送給遊民或有需要的人，「每次看到那些冷掉，或沒有被吃默默被丟掉的便當，總是會想，要是那些便當如果可以送給遊民吃該有多好，又不會被浪費掉變餿水……」

▲▼醫護扶竿子。（圖／記者李忠憲攝）

▲不少醫護人員對這場疫情心力交瘁。（圖／記者李忠憲攝）

聽到這裡，原PO忍不住感嘆「我才知道，原來做善事是需要看對方的需求來做的，不是自己在那邊自己做爽的……」也直說，一個人對社會付出多少，別人其實都會知道，不需要採訪合影證明。

貼文一出，馬上引發網友討論，「他們需要的是錢+睡眠，不是吃的喝的」、「他們是沒時間吃、不方便吃，不是沒東西吃」、「本來就是，口味不合的話，勉強吃也不是，倒掉也不是。人家抱怨的是外送不送餐，不是想吃免費便當好嗎」、「也覺得捐便當跟飲料，倒不如捐錢給他們。」

不過，也有人表示，「我是醫院裡屬於二線的單位，通常防疫物資在一線就送完了，所以可以送到二線來的，我都吃的很開心，很感謝」、「我姐是護理師就覺得有人送很方便，忙都忙死了，根本沒時間顧慮吃什麼」、「你朋友個人意見而已，我認識的都很開心也心懷感激，拍照他們也不覺得有什麼。」

而話題一度引來論戰，認為原PO友人講的話有爭議，但就有網友指出，「仔細看內文，人家也不是很奧要點菜，或只想吃好吃的，只是感慨多的被倒掉有感而發」、「真的是這樣啊！上一波送便當，前男友在醫院工作，每天下班外帶三個，順便給我一個，因為根本吃不完。最近看到有人要送便當，我都叫他們送可以久放、高熱量、包裝完整，可以拿起來就啃的食物，在醫院工作的同學也都覺得這種比較好。」

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