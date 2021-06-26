全國警戒街頭成飆速場　台中警4天取締近6000件超速「713萬噴飛」

▲台中警方短短4天就取締近6000件超速，罰金高達713萬元。（圖／台中警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國三級警戒已超過1個月，大多數民眾宅在家防疫，減少出門的結果也讓街上車輛變少，民眾稍一不小心就會超速，台中警方統計6月1日至17日就發生10起死亡車禍，有7件就是超速造成，因此在21日至27日實施機動測照，截至24日止，短短4天就取締5945件，罰金至少713萬元，警方呼籲民眾別跟荷包過不去。

大多數民眾因為疫情因素大幅減少不必要外出，路上人車明顯較以往減少許多，但也因為車流減少之故，駕駛人車速不自覺地提高了，台中市警察局交通大隊統計，全市6月1至17日發生10件死亡車禍，造成10人死亡，其中7件就是其中一方違規超速。

有鑑於此，警方從6月21日至6月27日規劃為期一週機動測照大執法勤務，針對主要幹道，強化機動測速執法強度，夜間測照或巡邏應全程開啟警示燈，提高見警率，以有效防制A1交通事故，並維護用路人安全。

警方表示，21日至24日取締5945件違規超速，依道路交通管理處罰條例，超速駕駛，於超過速限60公里以內範圍，一般道路罰緩為1200元至2400元；如果以最低罰金1200元計算，罰單就高達713萬4千元，呼籲民眾千萬別跟荷包過不去。

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