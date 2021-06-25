《人間條件》被盜錄放上YouTube！惡行讓網傻眼⋯綠光劇團出面提醒

▲綠光劇團遭到不明人士盜錄，今（25）日晚將播出《人間條件五》。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團《人間條件》全系列自21日開播以來受到矚目，至24日播出4集，累積觀看人次近200萬，不過近有觀眾爆料，《人間條件》1至2集遭不明人士盜錄轉載、放上Youtube，劇團出面該頻道善意勸說，卻發現該頻道轉為私人影片，仍提供串流分享。因此今（25）日劇團嚴正呼籲，「請尊重智慧財產權，支持正版作品」。

綠光劇團此次在臉書和Youtube平台播出吳念真導演《人間條件》全系列，總共1到6集，由於版權問題，每集上架後停留48小時限時收看，不料卻遭不名人士盜錄轉載。經熱心觀眾私訊告知後，劇團公關小組已出面至該頻道軟性勸說，卻發現該頻道將影片已轉為私人影片，仍然放置在頻道上供人分享串流。

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綠光劇團嚴正表示，「創作不容易，疼惜創作人，請尊重智慧財產權」，同時提醒民眾「不論觀看或是散佈影片，都屬盜版行為」，已經觸法，呼籲觀眾支持正版作品，勿有側錄行為。

▲綠光劇團《人間條件五》。（圖／綠光劇團）

目前《人間條件》系列還有最後3集在線上免費播放，每集播出後也由吳念真親自謝幕，每集上架48小時，其中《人間條件四：一樣的月光》將於26日下架，《人間條件五：男性本是漂泊心情》在今晚播出後於27日下架；《人間條件六：未來主人翁》則會在週六26日播出後，28日星期一下架，綠光劇團提醒，尚未收看觀眾把握最後機會！

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