綠光臉書播《人間條件》險卡關！網紅神救援　劇團：直播主不容易

▲綠光劇團臉書異常，差點播不成《人間條件三》。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團自6/21起，連續6晚直播《人間條件》讓粉絲免費看，不過昨23日劇團臉書不明原因異常，上傳完畢的影片無端消失，差點失約趕不及7點半首播；還好網紅出面救援，直到直播前5分鐘，平台才終於設定成功順利播出，讓劇團工作人員也大嘆「直播主真的不容易！」

綠光劇團自《人間條件》一、二集首播成功後，工作小組依著前2天的氣勢，一鼓作氣地在22日直播結束後，開始在綠光劇團FB粉絲頁及Youtube傳輸《人間條件三—台北上午零時》影片，然而臉書因為不明原因，上傳完畢的影片卻無端消失，本應於首播當日正午出現的播出通告，也遲遲無法設定成功。

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上片小組從22日晚上通宵達旦地重覆5、6次仍不成功，只好請益網紅友人彼得爸與蘇姍媽、創作者黑鬼兒⋯等諸多網紅小編，聽取各方意見後在中午改弦易轍，測試以串流方式直播，直到傍晚6時仍無法成功送出通知。

在不確定影片是否有成功上架時，綠光劇團更粉絲頁貼出「首映通知無法發送，劇團持續努力中」的緊急通告，讓所有在線上等待看戲的粉絲也捏一把冷汗，劇團內部更有延期播出的心理準備，所幸直到直播前5分鐘，兩個平台設定成功順利播出。

▲綠光劇團在開演5分鐘前終於設定成功，順利播出《人間條件三》。（圖／綠光劇團）

工作小組在鬆一口氣後開完笑說，「真的不容易，都還特別拜福爺了，還差點失敗，難道是跟劇場一樣需要放乖乖？」劇團更特別感謝網紅友人彼得爸與蘇姍媽、創作者黑鬼兒，從早上支援到首播當下，讓直播得以順利完成。

此次綠光也體驗到，由劇團工作轉作線上直播十分不容易，在《人間條件》宣布要直播前，劇團成立專案工作小組，分工投入心力研究影片剪輯、直播平台操作、文宣等作業。影片小組從前期的上字幕、影片剪接、校對，皆花費不少心力。

而上片及文宣小組為了試驗直播順暢程度，不僅另外申請測試用的FB粉絲頁，連續幾日趁著半夜人少時刻，上傳每一支影片測試流暢度，一遇到問題，馬上詢問相關人員與朋友，盡力找出解決辦法，也盡量在首播當天中午將直播連結公布給觀眾，以便讓更多人能預先安排觀賞；另一部份小編組則是在首播當下即時回覆觀眾訊息、事後觀眾問卷整理，每日首播後，各組開會討論所遇到狀況及解決方法，整個作業流程，比照現場演出一樣嚴謹。

▲影／《人間條件三》播出後，吳念真謝幕。（影／綠光劇團）

目前綠光劇團已在線上播出《人間條件一：滿足幸福缺憾快感》、《人間條件二：她與她生命中的男人們》、《人間條件三：台北上午零時》共三集，在FB及Youtube二平台累積觀看次數超過120萬人次，每集上架後將停留48小時，而昨日《人間條件一》播出後滿48小時下架，影片累積觀看人數亦超過70萬人次。

綠光劇團感謝3萬在線上看戲的觀眾，藝術監督吳念真、柯一正更悄悄地現身直播間，不打擾觀眾，陪伴觀眾看戲，不少觀眾在直播聊天室上留言，「在看戲的過程裡，自己也被安慰了」、「昨天接生沒辦法跟大家一起線上同步⋯還好今天的產婦下午就生好了，一起在線上，有心連在一起的感覺，很療癒，很有能量」。這群人木星也說，「人間條件可是我的青春⋯我以前是劇場技術人員⋯」、董仔表示，「好愛看人間⋯連續哭三天⋯」。

劇團希望觀眾在每集觀看後，如同在劇場一樣，填寫問券回饋給劇團，同時也期待觀眾能給劇團支持與力量，響應「雨天，我們撐傘」票款轉捐款方案，詳情可洽綠光劇團fb粉絲頁。

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