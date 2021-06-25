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《人間條件》直播1場賞星星近10萬！只佔票房1.5％⋯付版權費都不夠

▲▼《人間條件三》（圖／綠光劇團）

▲綠光劇團播出《人間條件》系列受到矚目。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團自6月21日起，連續6天在臉書及YouTube平台播出《人間條件》1-6集，許多粉絲也熱情透過「賞星星」機制打賞，平均一場直播可累積近10萬顆星星！不過換算下來，扣除相關手續費和稅額後，實際領到可能只有約新台幣1萬元。綠光劇團透露「確實可能連付音樂版權費用都不夠」，但非常感激網友的心意，此次播出也是為了回饋觀眾，享受跟大家一起懷舊看戲的時光。

綠光劇團已在線上播出《人間條件》1至4集，每集上架後停留48小時，讓所有人可透過網路免費欣賞，光是前4集在FB及Youtube兩個平台，累積觀看人次約200萬，而平均每場在臉書也有近10萬顆「賞星星」。

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▲綠光劇團首播《人間條件一》網友灌爆留言、賞星星支持。（圖／翻攝自綠光劇團臉書）

對於網友打賞，綠光劇團表示很感動，也認為賞星星能增加許多互動樂趣，不過《ETtoday新聞雲》實際詢問賞星星能帶來多少收益，綠光劇團副執行長張敏宜透露，其實劇團以前也從來沒領過星星，這是第一次，而1萬顆星星約等於100元美金，但還要再扣除平台費用、稅額等相關手續費，她保守估計，一場播出的星星換算成台幣「大約是1萬元左右吧！」

張敏宜提到，由於劇中通常會使用音樂，而音樂版權費也不低，過去實際演出時，會按照每場觀眾人數來計算，以一場1000人到1500人為例，每場支出音樂版權費用約1萬元；如今在網路播出，就要按照點閱率來算，所以《人間條件》播出點閱這麼高「一則以喜，一則以憂，代表版權費也會更高」。

▲▼綠光劇團《人間條件五》。（圖／綠光劇團）

▲「賞星星」跟實際演出的票房收益，仍有很大的懸殊。（圖／綠光劇團）

而賞星星跟實際演出的票房差距有多大？若以近期的《結婚！結昏?辦桌》為例，原先在台中歌劇院4場演出全部完售，票房共700萬元，換算每場票房近200萬，但還要扣除製作成本，若是在演出沒有取消的正常情況下，張敏宜估計一場收益可達10幾萬。

一場賞星星的金額，只佔了一場演出的票房1.5%，自然有很大的懸殊；不過張敏宜也說「感謝網友的每一分心意」，也認為賞星星的互動性、娛樂性都很高，疫情期間跟大家一起在螢幕前看《人間條件》，也感受到懷舊的美好，這是劇團現在能夠做的事情。

▲▼《人間條件三》（圖／綠光劇團） 

▲疫情期間跟大家一起在螢幕前看《人間條件》，感受到懷舊的美好。（圖／綠光劇團）

而綠光劇團也期望觀眾支持兩廳院平台的「雨天撐傘」計畫，將退票的款項轉為捐款。由於退票期限還沒到，兩廳院平台也仍在累計當中，還無法得知實際的金額；但她透露，據說轉捐款的比例相當高，只是累積金額不高，可能還不到票房的1成。

張敏宜解釋，因為並不會每一筆都是全額捐出，有些觀眾可能退票3000元，最後捐出1000元。不過她明白，現在很多人生活也陷入困難，強調「每一筆捐款都很感動」，也認為「雨天撐傘」的構想很好。

▲影／《人間條件》每集播出後，由吳念真謝幕，並播放謝銘祐創作《愛相信咱一定會閣見面》。（影／綠光劇團）

至於劇團的「線上陪伴計畫」還會持續進行，此次謝銘祐無償創作《愛相信咱一定會閣見面》，在每次《人間條件》播畢後播出，讓不少粉絲大讚「好感動」、「超催淚！」而未來劇團還會再陸續推出新歌。

如今劇團所有工作人員也都紛紛學習剪接、學習直播技術等等，大家從「現場」轉為「網路」，也都在不熟悉當中摸索，彼此抱著熱情不放棄「做做看再說！」雖然明白線上發展是未來趨勢，但仍懷念在劇場現場，與群眾的互動氛圍，還是有不可取代的魅力。

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