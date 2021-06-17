　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

▲▼吳念真出席綠光劇團線上記者會。（圖／綠光劇團提供）

▲吳念真出席綠光劇團線上記者會，提到未來《人間條件》1到6集免費線上播，也會親自謝幕。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團受到疫情影響，台中、高雄巡迴演出相繼取消，粗估損失達千萬！吳念真擔心劇團年輕人生計，透露目前很多演員、工作人員都去做外送，特別開口請觀眾支持「雨天撐傘」，將退票轉為捐款支持。而他也為了呼應「線上陪伴計畫」，特別談版權推出人間條件1到6集，將在6/21起每晚免費線上播映，還承諾會「親自謝幕」。

綠光劇團原計劃在北中南巡迴音樂劇《結婚！結昏?辦桌》，不過受到疫情影響，先前取消6月18日至20日在臺中歌劇院的演出，緊接7月2日至4日高雄場也宣告取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》因疫情取消，損失粗估千萬。（圖／綠光劇團）

▲綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》因疫情取消，損失粗估千萬。（圖／綠光劇團）

吳念真今（17）日出席線上記者會提到，其實自己活到這把年紀，已經習慣遇到什麼，就解決什麼，這個月以來的防疫生活也很平靜，「但是身為長輩，最擔心的就是小朋友（劇團年輕人）生活有沒有困難」，尤其在表演前，長達4個月都在準備前置作業，如今戲沒辦法演，大家也沒了收入，生計一定會受到影響，就他所知，「現在很多演員都去送UberEats了」。

由於這次疫情比去年更加嚴峻，兩廳院OPENTIX發起了「雨天，我們撐傘」計畫，讓觀眾可以將退票轉為捐款，支持演出團體。因此吳念真也開口求大眾，如果你行有餘力，希望能夠幫忙與支持，更為此錄製影片說明，「雨天撐傘的意思就是，將你已經付出的票款，轉為捐款，無論雨再大，若有你的雨傘來遮，所有演員和工作人員的身軀就會乾，他們就有勇氣再往前走」。

▲吳念真錄影片拜託觀眾支持「雨天撐傘」。（圖／綠光劇團提供）

吳念真說，他明白對於很多人來說，還要多一道手續來申請「雨天撐傘」可能很麻煩，也許有些人不清楚如何操作，因此他也告訴團隊，不要期望太高，但是「任何一張票變成捐款，都是心意」。

他還坦言，自己的團體要接受幫忙，難免會感到有點丟臉，但也明白這些都是上天的考驗；因此儘管感到丟臉，還是開口求大眾，若沒辦法當然不勉強，但若行有餘力，希望能夠幫幫忙。

▲▼因應疫情，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

▲6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

而綠光劇團也推出了「線上陪伴計畫」，讓喜歡藝術的朋友能夠在家裡接觸藝文表演，吳念真也為此特別去談版權，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架後會停留48小時讓所有人免費收看，而他也承諾會在每集播出後，「我會親自出來謝幕」。

吳念真自爆，其實在構思「線上陪伴計畫」時，本來也想過讓演員來線上讀劇，但一想到很可能演變成導演羅北安罵人，「到時候大家一定會在鏡頭前飆髒話，李永豐身體又不好，想想還是算了，雖然我覺得這比較好玩」。

羅北安也笑說，能穿睡衣、內褲在家裡看《人間條件》的機會很難得，這是劇團目前能為大眾所做的事，希望陪伴大眾一起挺過這段時期。

▲▼羅北安出席綠光劇團記者會。（圖／綠光劇團提供）

▲羅北安笑說在家穿睡衣看《人間條件》機會難得。（圖／綠光劇團提供）
 
相關資訊：兩廳院「雨天，我們撐傘」、綠光劇團Facebook

相關報導

等到50歲第一次演舞台劇就取消！謝銘祐為疫情寫歌：渴望再度見面

綠光劇團演出取消損失千萬！演員都去外送⋯吳念真心疼開口求幫忙

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台中已6人打AZ後猝死！他才說：沒問題　下午昏迷亡
快訊／租金補貼每月最高8000元　開放申請時間、條件出爐
天堂M妖精帳號「1450萬賣了」　買家身分曝光
食藥署准了！「首款國產」居家快篩試劑曝光
強風突吹落鷹架　他被「勾住」從13樓直墜地面慘死
就是要她死！軍人當街射殺前女友　卡彈秒拉滑套再一槍奪命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

《幽遊白書》真人版選角外洩！鄉下開拍撞見大明星…女高生失控了

黃安爽打科興疫苗喊「有祖國母親照顧真好」！　酸台灣：AZ打死老人

Lala蘇心甯PO「撐爆洋裝」崩壞照　曝遭認孕婦讓座...怒剷肉5公斤

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！69歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

「開門見廁」防疫變熱門！網憂難脫手　內行曝：潔癖人超愛

1098克拉「世界第三大鑽石」出土　點燃波札那疫後希望

快訊／租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

Fed轉鷹預估提前至2023年升息　楊金龍：台灣不需做升息前瞻指引

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

醫曝「這幾類人」先別打疫苗：身體可能撐不住

更多熱門

相關新聞

50歲首度演戲就取消　他為疫情寫歌

50歲首度演戲就取消　他為疫情寫歌

綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》場場完售，但受到疫情影響取消，許多演員、工作人員也因此沒了收入，其中演員謝銘祐說，自己等到50多歲終於圓夢有了第一次演戲的機會，沒想到演完台北場，緊接台中、高雄都取消，他鬱悶之餘也為了疫情寫一首歌，強烈表達渴望再跟大家見面，也鼓勵人們堅信未來，搭配第一線防疫人員付出的畫面超級催淚。

綠光劇團損失千萬！演員都去外送

綠光劇團損失千萬！演員都去外送

綠光音樂劇全取消　8千張票受影響

綠光音樂劇全取消　8千張票受影響

《人間條件七》破28年售票紀錄！

《人間條件七》破28年售票紀錄！

劇場界五月天！人間條件七1小時破萬

劇場界五月天！人間條件七1小時破萬

關鍵字：

吳念真綠光劇團人間條件

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面