吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

▲吳念真出席綠光劇團線上記者會，提到未來《人間條件》1到6集免費線上播，也會親自謝幕。（圖／綠光劇團提供）



記者林育綾／台北報導

綠光劇團受到疫情影響，台中、高雄巡迴演出相繼取消，粗估損失達千萬！吳念真擔心劇團年輕人生計，透露目前很多演員、工作人員都去做外送，特別開口請觀眾支持「雨天撐傘」，將退票轉為捐款支持。而他也為了呼應「線上陪伴計畫」，特別談版權推出人間條件1到6集，將在6/21起每晚免費線上播映，還承諾會「親自謝幕」。

綠光劇團原計劃在北中南巡迴音樂劇《結婚！結昏?辦桌》，不過受到疫情影響，先前取消6月18日至20日在臺中歌劇院的演出，緊接7月2日至4日高雄場也宣告取消。

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▲綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》因疫情取消，損失粗估千萬。（圖／綠光劇團）

吳念真今（17）日出席線上記者會提到，其實自己活到這把年紀，已經習慣遇到什麼，就解決什麼，這個月以來的防疫生活也很平靜，「但是身為長輩，最擔心的就是小朋友（劇團年輕人）生活有沒有困難」，尤其在表演前，長達4個月都在準備前置作業，如今戲沒辦法演，大家也沒了收入，生計一定會受到影響，就他所知，「現在很多演員都去送UberEats了」。

由於這次疫情比去年更加嚴峻，兩廳院OPENTIX發起了「雨天，我們撐傘」計畫，讓觀眾可以將退票轉為捐款，支持演出團體。因此吳念真也開口求大眾，如果你行有餘力，希望能夠幫忙與支持，更為此錄製影片說明，「雨天撐傘的意思就是，將你已經付出的票款，轉為捐款，無論雨再大，若有你的雨傘來遮，所有演員和工作人員的身軀就會乾，他們就有勇氣再往前走」。

▲吳念真錄影片拜託觀眾支持「雨天撐傘」。（圖／綠光劇團提供）



吳念真說，他明白對於很多人來說，還要多一道手續來申請「雨天撐傘」可能很麻煩，也許有些人不清楚如何操作，因此他也告訴團隊，不要期望太高，但是「任何一張票變成捐款，都是心意」。

他還坦言，自己的團體要接受幫忙，難免會感到有點丟臉，但也明白這些都是上天的考驗；因此儘管感到丟臉，還是開口求大眾，若沒辦法當然不勉強，但若行有餘力，希望能夠幫幫忙。

▲6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

而綠光劇團也推出了「線上陪伴計畫」，讓喜歡藝術的朋友能夠在家裡接觸藝文表演，吳念真也為此特別去談版權，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架後會停留48小時讓所有人免費收看，而他也承諾會在每集播出後，「我會親自出來謝幕」。

吳念真自爆，其實在構思「線上陪伴計畫」時，本來也想過讓演員來線上讀劇，但一想到很可能演變成導演羅北安罵人，「到時候大家一定會在鏡頭前飆髒話，李永豐身體又不好，想想還是算了，雖然我覺得這比較好玩」。

羅北安也笑說，能穿睡衣、內褲在家裡看《人間條件》的機會很難得，這是劇團目前能為大眾所做的事，希望陪伴大眾一起挺過這段時期。

▲羅北安笑說在家穿睡衣看《人間條件》機會難得。（圖／綠光劇團提供）



相關資訊：兩廳院「 雨天，我們撐傘 」、 綠光劇團Facebook

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