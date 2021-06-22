《人間條件1》破30萬人次觀看！網友狂刷賞星星　吳念真謝幕暖爆

▲吳念真在《人間條件一》網路首播後謝幕。（影／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團昨（21）日起直播《人間條件》系列，首播第1集超過4萬人同時在線上觀看，在臉書、YouTube兩個平台累積至今（22）日中午超過30萬人次，而過程中粉絲也狂刷留言「謝謝綠光！」，不少人更透過「賞星星」支持，紛紛說「好懷念」、「太感動了」、「吳導謝幕太暖了！」

綠光劇團受疫情影響演出相繼取消，吳念真擔心演員和工作人員生計受影響，日前開口求觀眾加入「雨天撐傘」支持；而為了答謝觀眾，也特別談版權在6/21起推出《人間條件》全系列免費線上看，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架後會停留48小時，而他也承諾會在每集播出後，「我會親自出來謝幕」。

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▲綠光劇團播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，讓粉絲嗨翻「一次收集！」（圖／綠光劇團）

而昨21日晚間首播時，臉書留言區同時也踴進數萬筆留言，其中有不少第一次看舞台劇的觀眾紛紛回應「原來，這就是劇場表演，太令人感動」、「讓我心中蠻震撼的，原來舞台劇真的讓我有另一種視野」，許多以前錯過演出的觀眾更是直呼「怎麼可以這麼好看又好笑啦」、「用200吋投影看人間條件，把以前沒看到的一口氣看回來，很過癮」。

資深戲迷也回應，「謝謝綠光！都還記得當初現場看人間條件時的感動」、「小玲老師一人分飾二角真的好會演！」、「執行長（李永豐）也好厲害！」、「真的好好看啦！」

更有遠在德國、澳洲、日本、香港、新加坡等全球海外粉絲表示「謝謝綠光劇團，讓遠在海外的我們也能感受人間溫暖」、「我在澳洲看人間條件。你們太棒了，謝謝」、「人在東京一年半沒回台灣了，謝謝綠光」、「人在德國可以看到綠光劇團的舞台劇，實在是太感動」、「我在香港，一年半回不了台灣，謝謝綠光」。

▲綠光劇團首播《人間條件一》網友灌爆留言、賞星星支持。（圖／翻攝自綠光劇團臉書）

雖然是網路播出，不過此次贊助者穩懋半導體也比照劇場首演，特地送花到劇團祝賀，為所有工作人員加油打氣；而許多網友也透過臉書「賞星星」功能瘋狂打賞，累積上萬顆星星，不過綠光劇團說，這也是第一次接受星星打賞，過去沒有領過，聽說還要扣稅和手續費，但非常感動大家的支持。

▲雖是網路播出，贊助商也比照劇場首演，特地送花到劇團祝賀。（圖／綠光劇團提供）

不少觀眾也因為吳念真導演的謝幕感動，由於劇團每次都會準備觀後問卷，此次也比照在劇場，讓觀眾透過問卷回饋心得給劇團，播出結束後「每3秒就新增一筆」，半小時內共累積1160筆！而許多名人也湧入支持，讓綠光劇團粉絲專頁從10萬人攀升至17多萬人，短短4天內新增7萬多人關注。

針對《人間條件》1到6集免費首度線上播出，吳念真說，台灣人有一句話叫『誠意食水甜』，人間條件系列奉獻給大家，是我們一點點回饋的心意。因為，此時此刻，陪伴就是最大的力量。」

▲吳念真謝幕讓粉絲直呼「暖爆！」（圖／綠光劇團提供）

他也在謝幕時說，「觀眾們一起鴉雀無聲或同時在爆笑，對我來講是一個極大的感動，我覺得作為一個創作者的驕傲或安慰在那一剎那都拿到了，希望今天晚上的演出或許多多少少，你也有這樣的感覺，把這齣戲獻給大家，也期待在之後幾天大家可以陸續看到二三四五六」。

《人間條件》系列6/21起每晚7點30分，在綠光劇團Facebook粉絲專頁、YouTube頻道播出，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架後會停留48小時讓所有人免費收看，最後則會有吳念真導演親自謝幕。

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