16歲護專生打AZ「發燒怕會死掉」　該處罰哪些人引爆論戰

▲楠梓濟眾老人養護機構違規造冊，讓未成年打工護專生打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區一家養護中心違法替未成年工讀生造冊施打AZ疫苗，衛生局將依法裁罰最高可處1萬5000元罰鍰。不過有醫師認為，該罰的是沒有評估的醫師；另有醫師認為，機構在第一時間就有推卸責任之嫌，且問診區並不會再刷卡核對，「戴口罩哪看得出16歲和18歲的差別？」

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▲2名護專生19日到高雄巨蛋施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

根據指揮中心防疫規定，18歲以下不能施打AZ疫苗，高雄2名護專生因在養護中心打工，也被行政人員造冊，19日到由高醫負責的高雄巨蛋接種站施打AZ疫苗。機構坦承是行政人員疏失。衛生局強調，2名女學生不僅年齡不符也不是機構工作人員，應依據傳染病防治法第36條處分，最高可處1萬5000元罰鍰。

支援接種站的家醫科T醫師表示，昨天未成年護專生打疫苗的事件爆出後，醫師群就掀起2派看法，一派認為衛生局應該開罰的是接種醫師；另一派則認為，醫師僅盡問診責任，機構的說法恐有推卸責任之嫌，加上行政人員插健保卡時就應該擋下，未加以核對才會釀成疏失，不應開罰醫師。

▲T醫師認為，核對資料並非醫師的責任。（圖／記者吳世龍攝）

T醫師說：「醫師問診時仍會核對姓名、身分證，並詢問是否不舒服？有沒有打過其他疫苗？確認慢性疾病藥物，還有發燒、不適症狀等才會施打疫苗。」

「現在都戴口罩，16歲和18歲你會分得出來嗎？」T醫師表示，前端的行政人員在插健保卡時，就應該發現問題，到醫師問診時，醫師並沒有電腦，本來就是負責問診、評估，不是核對身分，但為嚴謹作業，還是會核對姓名、身分證，不過就不太會再去問年紀。

高雄市診所協會理事長楊宜璋認為，衛生局開罰有其法源依據，因為之前指揮中心就已公告，施打AZ疫苗對象必須是18歲以上。

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