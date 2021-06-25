高架橋下「驚見18人違規群聚」！警到場開單⋯最高恐罰540萬





▲無視疫情嚴峻、南投警分局查獲18人戶外群聚遭開罰。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

全國疫情尚未趨緩，自5月15日起至今仍維持第三級警戒，禁止室內5人、室外10人以上聚會。未料，南投25日上午11時許，竟有18名民眾在高架橋下方「違規群聚」，而員警到場稽查時，甚至有人想偷跑。對此，南投分局表示，這18人雖有佩戴口罩，但已明確違反防疫規定，接下來將依傳染病防制法函送裁罰，每人可罰6萬元至30萬元。

南投分局表示，南投市南鄉路25日上午11時許發生一起違規群聚事件，事發當時共有18名民眾在高速公路高架橋下方「下棋、喝咖啡及乘涼」，然而，警方到場稽查時，竟有有民眾意圖開溜，不過遭到警方攔阻。

南投分局說明，18人雖然都有配戴口罩，但群聚行為已明顯違反防疫規定，現場經員警蒐證、抄錄資料後，將18人依違反《傳染病防治法》函送縣府權責機關裁罰，每人將裁罰新台幣6萬元至30萬元。

對此，南投分局再次呼籲，國內疫情仍持續嚴峻，請民眾確實遵守防疫規定，減少非必要外出及活動，以避免產生疫情破口，面對來勢洶洶的疫情及高傳染力病毒，警方將持續執行各項防疫勤務，民眾切勿以身試法違規群聚，以免得不償失。