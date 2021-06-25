Delta病毒襲台！鄉民預測「7／12解封可能性」答案超一致：醒醒吧

記者邱晟軒／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（25日）宣布，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」。對此，許多網友在批踢踢發問，現在Delta病毒進來了，「我們還可以如期解除三級嗎？」貼文一出，引起網友一面倒喊「醒醒吧！」

陳時中今指出，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，此傳播鏈疑似還有5例，尚須等待進一步的基因定序來釐清是否為同一變異株。同時為防堵印度變異株，指揮中心公告，自（27日）起全面提升入境人員檢疫措施。

對此，有網友在批踢踢八卦板以「7/12解除三級可能性？」為題發文提問，已經跟朋友約好暑假要大玩特玩了，不料「現在印度Delta病毒進來了，政府應該扛得住吧？我們可以如期解除三級嗎？」

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▲印度變種病毒襲台，鄉民一面倒預測712解封可能性為零。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，引起網友一面倒預測7月12日解除三級警戒機率為0，直呼「店面真的要倒一波了」、「別期待才不會受傷害」、「Delta沒爆發就萬幸了，解封不敢想」、「DELTA進來了！更不可能了」、「早就預設好到九月..醒醒吧」、「作夢」。

指揮中心指出，目前全球已有逾85個國家出現Delta變異株（印度變異株）病例，專家評估其傳播力較Alpha（英國變異株）高40-60%，國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上，而國內出現自秘魯境外移入個案檢出Delta變異株，其鄰近的孟加拉、印尼等國該變異株佔比近期亦呈增加趨勢。

▼因應全球Delta變異株流行，全面提升入境人員檢疫措施。（圖／指揮中心提供）