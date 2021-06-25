葉元之曝恩主公醫護怒吼信「高雄市長道歉」　陳其邁回應了！

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新北市恩主公醫院被高雄市長陳其邁點名失職，才會引發仁武家庭群聚案，新北市議員葉元之在臉書公開恩主公醫院護理部主任給護理人員的信，內容點名「希望高雄市長，能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉」，對此陳其邁也給回應了。

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▲新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

在新北市議員葉元之公開的訊息中，這名自稱是恩主公醫院專科護理師的人，希望他能幫忙轉分享護理部主任給同仁的信件，讓更多民眾知道真相，內容提及：「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄，我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶」

內容更點名「希望高雄市長，能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉，不要因為政治，打擊抹煞基層醫護人員打辛勞。」對此高雄市長陳其邁表示：「我身為醫師也了解醫護人員辛苦，公衛專業每個疫調都會牽涉疫情傳播，所以疫調、匡列、隔離非常重要，可讓社區傳播得到控制，這個個案到高雄，這是少數個案高雄到新北看病，可以試想這些個案沒抓到，北部地區傳播帶來的風險如何，就是靠疫調來補強，提醒也希望有疏漏應該把漏洞補起來，這是從公衛角度。」

陳其邁提及，「若是從市長角度，作為地方指揮官首長就是希望把防疫工作做好，將缺口補齊，高雄防疫哪邊需要指教我們都會虛心接受，是市長責任」；相較先前事件剛爆發時，陳其邁砲轟新北市與恩主公醫院疫調不實，態度是放軟許多。

時間對我們來說完全沒用！

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