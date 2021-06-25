想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」：向診所預約即可

▲台北市85歲以上長者施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心25日宣布開放殘劑施打。台北市長柯文哲說，「預約打完、中央種類打完，再來就授權醫師處理，但要登記」；副市長蔡炳坤說明，民眾如果家旁邊有門診或診所，「你可以向診所表達你想要預約，如果有殘劑的話通知我，這樣比較能立即找到人」。

柯文哲說，原則上，還是授權各個診所處理，最後一瓶才叫殘劑，不能說每一瓶都殘劑，原則上殘劑的話還是按照中央公布的種類先打，「預約打完、中央種類，再來就授權醫師處理，但要登記」。

柯文哲表示，如果診所服務更好，可以事先登記，反正每一個都要上傳，事後都看得到，醫學倫理比法律重要，還是相信每個醫生按照原則去做就可以。

副市長蔡炳坤補充說明，市長多次提到授權醫師診所處理，今天中央公布的其實是一致的，中央只是把做法做更明確的說明。

蔡炳坤說，不是每一瓶都會有殘劑，有預約者沒來，一天中最後一瓶才會有殘劑，常常醫院、診所會臨時找不到人，要怎麼辦？丟掉又可惜，所以現在才說可以預約。

他建議，民眾如果家旁邊有門診或診所，「你可以表達你想要預約，如果有殘劑的話通知我，這樣比較能立即找到人」，這部分範圍比較大，你符合公費接種但還沒輪到，甚至你不是1到10類，也可以登記施打。

蔡炳坤說，民眾向醫院、診所表達有意願施打，可以登記下來，當診所最後一劑剩下1位、2位、3位，就可以通知施打，同意書上會註記「剩餘劑量使用者」，將來備查，一切都會上傳到系統。

蔡炳坤指出，市府會把這種訊息，讓醫院、診所、門診都了解，不用再一致的預約，就由診所來接受民眾、鄰居的登記，就可以處理。

▲台北市長柯文哲教大家怎預約疫苗殘劑。（圖／台北市政府提供）