妹子淚曝1症狀「小感冒無限放大」狂失眠　網爆共鳴：超焦慮

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情持續延燒，一名女網友哀怨表示，自從5月大爆發後，深受罹病焦慮症所苦，一點不舒服也會無限放大，甚至晚上難以入睡。沒想到，一席話引爆共鳴，許多網友坦言，也有相同的情況，「工作完全提不起勁，沒幾分鐘就會想，自己到底有沒有可能確診。」

女網友在Dcard提到，整個疫情從去年到現在也1年半了，記得去年世界剛爆發的時候，儘管台灣只有零星幾例，她卻莫名緊張，出門都小心翼翼的，做好所有防護工作，「因為COVID-19病毒還有潛伏期，根本不會知道自己有沒有得病，當時甚至緊張到睡不著，直到後來台灣變得安全，我的身心狀況才好一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料，今年5月國內疫情大爆發，她的焦慮症再度找上門，「上網找了一下相關資料，真的有一種叫作罹病焦慮症的病，跟我的症狀很像。我會一直擔心自己是不是生病了，然後一點點小小的不舒服，在心裡就會一直被放大，晚上也變得很難入睡。」

原po無奈直呼，針對這個情況，現在也沒辦法到醫院看，「想問問大家，都是怎麼排解這種焦慮情緒的？好希望台灣的疫情可以趕快消失。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，大票網友心有戚戚焉，紛紛回應「我覺得我也有一點，我媽快受不了，都罵我幹嘛自己嚇自己」、「我媽也是這樣」、「我後來去看身心科了，現在好了喔」、「我有類似症狀，後來發現是甲狀腺亢進導致的焦慮」、「我男友也有，不過他目前可以好好跟這病和平相處，焦慮次數也減少很多。他常說要懂得讓自己放鬆，面對這些症狀就相信並接納」。

也有不少熱心網友建議，「加油，可以打1925免費的安心專線討論心理壓力或情緒困擾」、「現在很多身心診所、或學校的輔導中心應該都有線上諮詢，如果妳覺得這個情形已經造成妳的困擾，不用猶豫，尋求幫助就對了」、「現在有些身心科說不定會有視訊面診哦，可以考慮看看」。