確診毒梟跨縣市移動做買賣　警視同重大刑案完成足跡蒐證

▲彰化有桃園及南投確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣昨(24)日迎來零確診，卻有外縣市確診者跨3鄉鎮足跡，包括桃園縣民南下出差員林市的銀行、埔心鄉的加油站；一名南投埔里毒販到秀水鄉的超商做毒品交易，消息一出引發各界關注，經鹿港警方調閱監視後，已經將疫調資料，交由衛生局統一對外公布。

彰化縣至昨天累計255個確診數，8人死亡，居家隔離人數2941人，目前還有166人，雖然昨天零確診，但縣府還是公布三處足跡點，是外縣市確診者來彰化的地點，6月16日上午11點至11點20分，聯邦銀行員林分公司，及11點40分至11點50分，埔心鄉中山路中油加油站，上述兩地是桃園確診南下出差地點；6月17日下午6點35分至6點45分，秀水鄉彰鹿路秀安超商，是南投確診者在此毒品交易。

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依據台中市衛生局表示，案14356為埔里鎮30歲男性，因疫情暫停擺攤工作後，到各縣市遊玩，16日至22日間曾住進台中市內的南投連住台中4家飯店的足跡，還廣及彰化縣、苗栗縣與桃園市，曾到彰化縣秀水鄉的7-ELEVEN秀安門市與人交換毒品，22日離開台中市，轉到桃園時身體不適，於桃園的醫院採檢確診。

另有一名南投確診者到彰化進行毒品交易，引起彰化警方高度重視，目前鹿港警分局已經調閱監視蒐證完成，交由衛生局統一對外公布並進行篩檢隔離消毒工作，至於是否有涉及刑案部分，持續進一步調查釐清。

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