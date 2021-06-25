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病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪喊「拜託救他！」醫心痛：絕不能重演

▲▼醫院急診室 病床 急診病患 男護理師 彰化員生醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲田知學醫師分享心碎案例，表示雖不知道要多久才會控制住疫情，但絕不要再重新來過。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情升溫，第一線醫護承受極大壓力。急診室醫師田知學在臉書分享，疫情期間，他守的區塊，要負責緊急處理有生命危險的、需要搶時間急救的、但感染狀態不明的病人，日前他急救一名呼吸衰竭的病人，狀況暫時穩住後，卻在急診室外看見對方妻子跪在地上哭泣，頓時讓他愣在原地，心痛表示，「其實，我沒有那麼勇敢...」

田知學醫師25日在臉書感性發文，表示日前一位年輕的病人呼吸衰竭被送來。病人還有意識的時候，費力地喘息著說，「不想急救」；但是他的妻子在外面幾乎是用跪著的拜託他們救他。於是醫療團隊迅速整體衡量，發現這名病人並不是完全沒有機會的。

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▲▼田知學醫師表示，醫院內每一位人員都乘載著相當的情緒和壓力。（圖／翻攝自Facebook／布農Doc 田知學）

▲田知學醫師表示，醫院內每一位人員都乘載著相當的情緒和壓力。（圖／翻攝自Facebook／布農Doc 田知學）

田知學透露，接著有2位護理師著裝完備等著他進去急救室，3個女力、2位母親，極困難插管，「病人有100多公斤，中間失敗2次，病人一度差點就要心跳停止，在一陣忙亂之後，終於，穩住病人，暫時打贏了和死神的第一回合。」

田知學提到，當他帶著急救完的虛脫和讓人喘不過氣的裝備及壓力走出急救室時，就看到病人妻子跪在外面哭泣，讓他當下就愣在原地，「我必須要先緩解自己的情緒...閉上眼，剛剛困難插管中，和他最近距離的時候...我們不只跟死神交手，死神也偷偷地親吻我的額頭...手顫抖著，心也是...其實，我沒有那麼勇敢...」

▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

▲田知學醫師呼籲，請大家繼續待在家，提早鬆懈，離回到原來生活步調的時間就更加遙不可及。（示意圖／記者李毓康攝）

田知學說，疫情大爆發，每一個在醫療前線的人員，從救護員、醫護、醫檢師、藥師、放射師，到櫃檯、行政、警衛、清潔等，心中其實都承載著相當的情緒和壓力，「但是我們還是選擇繼續留在現在的位置。」他也呼籲，請大家繼續待在家，雖然不知道要多久才會順利控制住疫情，「但是我們不要重新來過！絕對不要！提早鬆懈，我們離回到原來生活步調的時間就更加遙不可及。」

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