蕭家班黑底大哥循網路入黨　民進黨6月中已發黨證

圖文／鏡週刊

4月底、5月初民進黨爆發北市趙介佑等一連串黑道入黨風波，讓總統兼民進黨主席蔡英文親上火線公開道歉。不過，本刊接獲爆料，一位在嘉義地區相當知名、具黑道背景的蕭家班大哥級人士，2個月前透過網路申請入黨，且經中央黨部審核過關，6月中旬已獲核發黨證，完成入黨程序。

知情人士向本刊爆料說，這位具黑道背景、槍砲等眾多前科的蕭家班人士早在4月前就透過網路申請入黨，刻意避開地方黨部實質審查，並在4月下旬由中央黨部通過網路入黨審查程序。而中央黨部本月中旬寄發黨證給該人士，事件才曝光。

據了解，與嘉義市有地緣關係的民進黨中常委得知該蕭家班人士竟已完成入黨程序後，相當訝異，日前已向中央黨部組織部反映，組織部得知後，擬以未據實切結入黨申請為由，近日重新審查該人士入黨資格，避免黑道人士入黨再引發爭議。

民進黨組織部主任李慶鋒表示，中央黨部確實有掌握這個新入黨的爭議個案，該人士是在4月份的線上入黨審查時通過審查，當時基於信任原則並未特別查核其無組織犯罪、槍砲等前科的切結是否不實，但如今已注意到該個案可能有切結不實的情況，由於現行黨內規章已規範切結不實視同未完成入黨，黨部已把這筆資料撈出來，將循既有程序處理。

由於這位已完成入黨程序的蕭家班大哥級人物，其子女也在4月間透過立委王美惠助理向市黨部遞交入黨申請，5月初才撤回申請書。地方綠營人士憂心，這是繞過地方黨部實質審查的操作，且中央黨部既然已審查完竣，地方黨部也無權置喙。

這位蕭家班大哥級人物20多年前曾有槍砲等前科，10多年前曾因《組織犯罪條例》、恐嚇等罪遭檢警逮捕，還躍上新聞版面。近年他還以無黨籍身份投入公職選舉但未當選。

本刊於5月4日揭露民進黨嘉義市黨部行文民進黨中央黨部，指控嘉市立委王美惠的助理在3、4月間送上千份入黨申請書到地方黨部申請入黨，其中包括具黑道背景的蕭家班人士子女。但5月3日王美惠助理已將其中800多份申請書撤回。

王美惠當時發聲明強調，因市黨部未依預定時程進行入黨審查，有申請者要求先將入黨申請收回，因此收回申請書，並將改採網路申請入黨。

曾在地方黨部處理過入黨業務的民進黨資深黨工表示，網路入黨無須填寫介紹人，雖然同樣要附上身份證影本等資料，但通常中央黨部審查通常僅採形式審查，若無明顯具爭議人士通常都會審核通過。

此外，黑道入黨事件爆發後，民進黨祕書長林錫耀曾公開宣示黨中央將建置資訊查詢系統，以AI技術輔助查核新入黨員是否有前科及黑道背景，希望能在7月開始使用。對此，李慶鋒表示，該查詢系統正建置中，希望月底前能先進行測試，待需改進部分修正後，就可以提供內部查核使用。



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