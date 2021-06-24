南投送件申請了！要採購80萬劑BNT自行分配　籲比照郭董模式放行

▲林明溱籲中央比照永齡基金會和台積電模式，放行地方自購疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府爭取中央開放購買疫苗已進入正式程序：縣長林明溱縣長今天表示，接受委託的盛弘醫藥昨（23）日正式行文衛福部食藥署，申請專案進口80萬劑BNT輝瑞疫苗，並呼籲中央比照「郭董（永齡基金會）和台積電模式」放行，與地方合作齊心抗疫，照顧全民健康。

林明溱今於疫情記者會上說，縣府日前想盡辦法籌足6.4億元，與盛弘醫藥簽訂意向書、申請進口WHO國際認證的BNT輝瑞疫苗後，每天催促該公司快快將中央要求的相關資料準備好，提早送出，因此比原訂時間提早了2個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣政府指出，盛弘醫藥接受南投縣政府及相關單位委託，專案申請進口BNT輝瑞疫苗，除了公文書，還附上執行計書、數量及計算依據、原廠供貨說明等資料、還有英文藥品使用說明、冷鏈及相關設備說明等参考文件。

▲南投縣政府委託民間藥廠，正式向衛福部發文申請自購疫苗。（圖／南投縣政府提供）

林明溱認為，永齡基金會、台積電申請案都未出具BNT原廠證明，但都已獲中央通過；縣府和花蓮縣政府委託盛弘醫藥申購BNT疫苗進口案，在同樣條件下應該也能獲得同意。

林明溱指出，中央和地方合作買到更多疫苗，可以阻止疫情繼續擴大，將三級警戒降為二級，解決民眾面臨的經濟壓力問題，若疫苗不足，什麼產業都不能做；「預計購入的80萬劑數量充足，且不會交與中央統籌分配，縣民不用擔心打不到」，還能放寬對象認定，讓落籍他縣市民眾施打，他請求中央衛福部協助地方，也讓地方協助中央解決困難，共同合作採購到疫苗。

►穿上就能提臀、雕塑腿型 七分、九分兩種長度 居家、運動都方便



►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位



►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開 她報平安後赴黃泉



►網瘋傳是真的！企業佛心紓困 南投市、草屯、名間每戶最高領6萬



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉