基隆國民黨議會黨團、謝國樑聯合聲明：鄰長應納入疫苗接種對象

▲國民黨基隆議會黨團及謝國樑發表共同聲明，呼籲應將基層鄰長也納入接種對象之內。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

政治中心／台北報導

全台新冠疫苗數量吃緊，在中央訂定的疫苗接種順序規定下，基隆市政府陸續針對第一線的防疫人員開放疫苗接種，其中包含了清潔隊員、公車司機，到了7月也將把計程車司機、外送員納入接種對象。但考量協助基層民政工作的鄰長也具染疫高風險，卻未被列入優先施打對象，國民黨基隆議會黨團及前立委謝國樑24日發表共同聲明，呼籲應將基層鄰長也納入接種對象之內。

黨團書記長張芳麗認為，基隆市目前的確診率及死亡率都是全國前幾名，非常讓人擔心，而在基層進行第一線防疫的人員，除了醫療、警務消防、清潔之外，協助基層民政工作的鄰長，也具高風險染疫可能，目前基隆市透過民政系統，由鄰長於第一線發送通知給各家戶長輩，若鄰長自己沒有接種疫苗，反而可能變成防疫破口，所以應該盡快將鄰長納入疫苗接種對象。

謝國樑則指出，日前就有里長跟他反應，有里民不幸確診病逝，在民眾住院期間，里長和鄰長就已往來民眾住家及周遭進行環境消毒，同時還得挨家挨戶宣導防疫措施及安撫民眾不安的情緒，甚至還要面對媒體澄清不實傳言，工作內容之繁雜、壓力之大，實在不是外人所能想像。他表示基隆市共有3331位鄰長，而且其中有為數不少的鄰里長已符合其接種資格，所需的疫苗劑數也不會太多，因此呼籲市府能從防疫的角度著眼，讓鄰長也能接種疫苗。

聲明中提到，有鄰長向黨團議員陳情，他每天關注著疫情的發展，都擔心自己鄰里上發生確診案例，基於職責也出於責任感，只要民眾發現任何問題，都會在第一時間趕赴現場了解狀況，協助排解問題，而且民眾都習慣有事就找鄰、里長，里長已經納入接種對象，鄰長也確實是有必要盡快接種疫苗，因為沒有人願意成為防疫的破口。

黨團聲明也指出，在疫苗不足的條件之下，接種對象應考量實際需求而安排先後順序，目前基隆市政府已規劃將計程車司機、外送員納入七月的接種對象，主要也是考量他們會有接觸人群的可能。同理，基層的鄰長每天所接觸到的民眾也不在少數，尤其鄰長的指派是「義務職」，政府更應該提供他們足夠的保障，讓他們可以安心地推動防疫工作。