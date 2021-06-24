「台美多虧了吳釗燮3特質」　酈英傑致敬：成就了今天這一切

▲外交部長吳釗燮頒授AIT處長酈英傑(Brent Christensen)「特種外交獎章」及副處長谷立言(Raymond Greene)「睦誼外交獎章」。（圖／外交部直播）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將離任，外交部長吳釗燮24日頒授特種外交獎章。酈英傑在致詞時特別向吳釗燮致敬，表達感謝，認為台美多虧了吳釗燮的洞見、創意和活力，才有今天所成就的一切，「你是我最好的夥伴，感謝給我堅定不移的支持跟友誼。」

酈英傑表示，隨著他離開台灣的日子逐漸接近，不禁再次回想起40多年前，第一次到台灣的光景，當時台灣還未發展成為今天的經濟重鎮與民主成功，但當年他在台灣擔任傳教士，啟發了他日後加入外交行列的熱忱。

酈英傑說，非常幸運，初次以外交人員身份外派，就是回到台灣在AIT擔任簽證官，幾年後他成為國務院台灣協調處處長，隨後接任AIT副處長，到現在擔任處長。

特別的是，酈英傑在致詞的尾聲，特別向吳釗燮表達感謝，「多虧了吳部長透徹的洞見、創意及源源不絕的活力，我們才得以成就今天這一切」，他指出，吳釗燮在台灣政府中擔任過許多要職，外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長、駐美國台北經濟文化代表處代表、和民主進步黨秘書長，不論在哪個職位上，都努力追求強化美台關係，且成績斐然。

酈英傑說，他要特別向吳釗燮與他的團隊致敬，感謝大家在深化美台關係上的出色表現，「你的的確確，就是我最好的夥伴，感謝你在我擔任美國在台協會處長任內，給我堅定不移的支持跟友誼」。