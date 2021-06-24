吳釗燮接受CNN專訪！　坦言：台灣必須對「武統」做好準備

CNN EXCLUSIVE During a wide-ranging interview in Taipei, Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu tells @EricCheungwc & me Taiwan “needs to prepare” for a possible military conflict with China. He warns the west China is trying to expand its sphere of influence. @paulanewtonCNN @cnni pic.twitter.com/Lnzq35sovA — Will Ripley (@willripleyCNN) June 24, 2021

記者吳美依／編譯

外交部長吳釗燮23日接受CNN專訪表示，中國的軍事威懾不斷升級，台灣必須準備好，應對可能發生的軍事衝突。他指出，北京對南海等地區的領土野心日益壯大，台灣在此方面極具重要性，雖然中國國防預算約為我國15倍，但台灣如今正在改革軍隊，加強與發展軍事能力。

中國15日派遣28架共機進入台灣防空識別區（ADIZ），創下規模最大的紀錄，此舉並未侵犯台灣領空或違反國際法，但被視為解放軍炫耀武力的行為。吳釗燮表示，「身為台灣的決策者，我們不能冒險，而必須做好準備」。他指出，中國政府宣稱不會放棄使用武力，且在台灣周圍實施軍事演習，「我們寧可相信這是真的」。

吳釗燮提到，「中國威權主義試圖擴大影響力……遠遠超出國界，甚至進入西半球。他們想要行使專制統治，實施專制國際秩序」。他說，台灣必須進行不對稱作戰（asymmetric warfare），「中國才會了解，如果想要對台發動戰爭，必須付出一定代價」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮也表示，中國「利用認知戰、假消息運動以及軍事威懾，在台灣人民之中創造出很多焦慮」，削弱台灣民眾對於民主的信心，散播假消息分化台灣民眾。

吳釗燮說，台灣無法接受與中國統一，尤其香港情勢更是表明，維護台灣主權、保護台灣作為世上唯一中文民主國家的地位，至關重要，「台灣已經是一個民主國家了，當絕大多數人都對一件事情說『不』時，沒有一個政治領袖會考慮這個想法」。

吳釗燮談及港版「國安法」與香港蘋果日報停刊一事時指出，中國越來越無法容忍香港特別行政區的自由，「如果你看看香港的情勢，就會發現這是一個現代悲劇……香港蘋果日報是獨立新聞的象徵，而中國政府的動機就是推翻這個象徵」。他坦言對此感到非常難過。

吳釗燮表示，台灣民眾希望維持現狀，也就是擁有民選總統與議會、獨立軍隊以及發放簽證與護照的權力，而且「不受中華人民共和國管轄或統治」。他也強調，台灣願意為了實現兩岸和平而努力，呼籲北京領袖一起合作，實現可維持的和平共存。他認為，兩岸對於維繫和平關係、展開對話有著共同責任，「台灣人希望和平，而這也是台灣政府想要的」。

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