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日本提供台灣AZ疫苗　吳釗燮向日媒喊話：台灣是全球可靠的夥伴

▲吳釗燮。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮3日透過視訊參加國際記者會。（圖／外交部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

日媒3日報導日方將於明日拍板提供台灣AZ疫苗，無獨有偶，外交部長吳釗燮於3日應「日本外國特派員協會」（Foreign Correspondents’ Club of Japan）的邀請參加視訊國際記者會，以「面對當代的挑戰，台日夥伴關係的對焦」（The Alignment of the Taiwan-Japan Partnership in the Face of Modern Challenges）為題發表演說，會中他除重申台灣是全球可靠的夥伴外，也感謝日本政府公開表態支持，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣。

吳釗燮指出，近年來國際情勢出現重大變化，民主國家與威權主義政權的戰略競爭與對抗日益明顯；尤其在武新冠疫情爆發後，中國政府進一步利用疫情強迫許多國家接受中方設定的政治框架。他說明，中國透過疫苗、抗疫物資以及開發資金的操作，在中南美洲等地區拓展其政治影響力；在印太地區，中國採取混合戰術，利用其經濟和軍事力量，對外擴張並廣泛投射其影響力。

「台灣位於中國擴張主義的前線，台灣也在民主與威權主義的意識型態競爭中成為焦點。」吳釗燮強調，台灣理解保衛國家的責任不僅是維護自身主權，更要守護自由民主的價值，避免落入威權政體的操控。「台灣不但是全球可靠的夥伴，也是維持自由開放印度太平洋的一股良善力量；做為國際社會負責任的成員，台灣有決心、更有能力為維持區域的和平穩定貢獻心力」。

吳釗燮也表示，團結與合作對抵擋威權侵略至關重要，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），台灣與美國及日本已建立起堅實的夥伴關係，共同面對區域挑戰。

吳釗燮說，我國感謝日本政府公開表態支持，呼籲WHO納入台灣；此外，日本也與其他理念相近夥伴採取具體行動，爭取讓台灣參與世界衛生大會（WHA），在近期七大工業國家集團（G7）外長會議的聯合公報中，日本也與其他G7成員國共同敦促WHO接納台灣。

他也舉例說明，美日「2+2會談」、美日峰會，以及日本歐盟領袖峰會的聯合聲明均強調台海和平穩定的重要性，讓台灣人民充分感受台灣不是獨力對抗威權擴張主義，我方獲得國際友國的強勁支持。

此視訊記者會由義大利Sky TG24電視台遠東特派員Pio d’Emilia及協會副會長Andy Sharp主持，計有「美聯社」（AP）、「彭博電視」（Bloomberg）與「南華早報」（South China Morning Post）等知名國際媒體特派員及「日本放送協會」（NHK）、「產經新聞」、「日經亞洲評論」、「共同通信」與「日本時報」等國際知名媒體特派員與會。

▲▼吳釗燮。（圖／外交部提供）

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