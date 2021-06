日本提供台灣AZ疫苗　吳釗燮向日媒喊話：台灣是全球可靠的夥伴

▲吳釗燮3日透過視訊參加國際記者會。(圖/外交部提供,下同)

記者蘇晏男/台北報導

日媒3日報導日方將於明日拍板提供台灣AZ疫苗,無獨有偶,外交部長吳釗燮於3日應「日本外國特派員協會」(Foreign Correspondents’ Club of Japan)的邀請參加視訊國際記者會,以「面對當代的挑戰,台日夥伴關係的對焦」(The Alignment of the Taiwan-Japan Partnership in the Face of Modern Challenges)為題發表演說,會中他除重申台灣是全球可靠的夥伴外,也感謝日本政府公開表態支持,呼籲世界衛生組織(WHO)納入台灣。

吳釗燮指出,近年來國際情勢出現重大變化,民主國家與威權主義政權的戰略競爭與對抗日益明顯;尤其在武新冠疫情爆發後,中國政府進一步利用疫情強迫許多國家接受中方設定的政治框架。他說明,中國透過疫苗、抗疫物資以及開發資金的操作,在中南美洲等地區拓展其政治影響力;在印太地區,中國採取混合戰術,利用其經濟和軍事力量,對外擴張並廣泛投射其影響力。

「台灣位於中國擴張主義的前線,台灣也在民主與威權主義的意識型態競爭中成為焦點。」吳釗燮強調,台灣理解保衛國家的責任不僅是維護自身主權,更要守護自由民主的價值,避免落入威權政體的操控。「台灣不但是全球可靠的夥伴,也是維持自由開放印度太平洋的一股良善力量;做為國際社會負責任的成員,台灣有決心、更有能力為維持區域的和平穩定貢獻心力」。

吳釗燮也表示,團結與合作對抵擋威權侵略至關重要,透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF),台灣與美國及日本已建立起堅實的夥伴關係,共同面對區域挑戰。

吳釗燮說,我國感謝日本政府公開表態支持,呼籲WHO納入台灣;此外,日本也與其他理念相近夥伴採取具體行動,爭取讓台灣參與世界衛生大會(WHA),在近期七大工業國家集團(G7)外長會議的聯合公報中,日本也與其他G7成員國共同敦促WHO接納台灣。

他也舉例說明,美日「2+2會談」、美日峰會,以及日本歐盟領袖峰會的聯合聲明均強調台海和平穩定的重要性,讓台灣人民充分感受台灣不是獨力對抗威權擴張主義,我方獲得國際友國的強勁支持。

此視訊記者會由義大利Sky TG24電視台遠東特派員Pio d’Emilia及協會副會長Andy Sharp主持,計有「美聯社」(AP)、「彭博電視」(Bloomberg)與「南華早報」(South China Morning Post)等知名國際媒體特派員及「日本放送協會」(NHK)、「產經新聞」、「日經亞洲評論」、「共同通信」與「日本時報」等國際知名媒體特派員與會。